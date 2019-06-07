Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсеромГазета.Ru 06:22
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
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