Разбираясь в обстоятельствах уголовного дела, окружной суд установил, что Александр Новиков проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку, обеспечивающем перевозки по планам дальней авиации.

с чего всё началось

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.

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