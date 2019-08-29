Происшествия
Lenta.ruСлуживший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
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с чего всё началось
Разбираясь в обстоятельствах уголовного дела, окружной суд установил, что Александр Новиков проходил службу по контракту в отдельном смешанном авиационном полку, обеспечивающем перевозки по планам дальней авиации.Коммерсантъвчера в 18:18
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Космос
NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.
ФАН 27 августа в 22:26
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Автоспорт
Райкконен перед Гран-при Бельгии сообщил, что получил травму ноги
Финский пилот команды "Формулы-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен перед Гран-при Бельгии рассказал, что получил травму ноги, об этом сообщает autosport.com.ru.
РИА Новости 09:13
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Футбол
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов
Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.
vtomske.ru 00:50
Гаджеты
Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T
UfaTime.ru 08:42
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Политика
Суд Киева открыл дело о запрете генпрокурору Украины выезда из страны
Окружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда за пределы страны генеральному прокурору Юрию Луценко.
ТАСС 07:36
Шоу-бизнес
У Рудковской появилась конкурентка с ногами еще длиннее
«Замечу, я по-сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением Светланы появился серьезный конкурент», — подписала общий кадр Рудковская.
Wday.ru 00:44
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Футбол
СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»
В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Происшествия
Яшина арестовали пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Космос
Роскосмос сделает спутниковые снимки Самарской области в рамках проекта «Цифровая Земля»
Спутниковые снимки Самарской области будут сделаны в рамках проекта "Цифровая Земля".
ТАСС 27 августа в 10:28
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в модуле
На Международной космической станции (МКС) сработала аварийная сигнализация из-за повышения уровня кислорода в российском модуле.
RT на русском 09:35
Здоровье
В Европе зафиксировали резкий рост заболеваемости корью
По данным ВОЗ, за первые 6 месяцев 2018 года было зарегистрировано более 42 тыс. случаев кори.
Взгляд.ру 08:06
Происшествия
В Челябинске сняли видео о том, как вести себя с полицейскими
Российская газета 07:24
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Происшествия
Автогонщица из США погибла при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла при попытке побить свой собственный рекорд скорости среди женщин.
Мойка78 02:10
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Наталья Пушкина прокомментировали свою ссору
Как оказалось, Бородина и Пушкина крупно поругались, а поводом для ссоры стали отзывы Натальи о дочерях Ксении, которые та публиковала на страничке Бородиной в социальной сети Instagram.
Bimru.ru 02:54
Политика
Зеленский хочет оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Как стало известно от осведомленного источника, президент Украины Владимир Зеленский хочет оставить на посту главы МВД Авакова.
Журналистская правда 08:14
Здоровье
Инфарктов и инсультов меньше не становится
Огорчает и то, что разрабатывать план модернизации предстоит под руководством все тех же чиновников Минздрава во главе с министром Скворцовой, которые несут ответственность за провал первичного звена здравоохранения.
Мир новостей вчера в 03:27
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК 08:19
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31