В прошлом сезоне на клубном уровне Лашальт принял участие в 29 матчах и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. На счету защитника 19 матчей за сборную Уругвая.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Политика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Музыка Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.

Футбол «Леванте» обыграл «Вильярреал» благодаря двум пенальти Встреча завершилась со счетом 2:1. Отметим, уже на 4-й минуте гости вышли вперед, но во втором тайме «Леванте» получил право на 2 пенальти, которые реализовал Рохер.

Политика Кремль анонсировал «важное заявление» Путина В скором времени президент России Владимир Путин сделает «важное заявление».

Авто Раскрыты характеристики нового Skoda Superb для России Компания Skoda получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный Skoda Superb, продажи которого начнутся в России этой осенью.

Шоу-бизнес Сын Верника вытер нос пятитысячной купюрой На фотографии молодой человек вытирает нос пятитысячной купюрой.

Политика AP: Госдеп предложил открыть генконсульство США в Гренландии Американский Госдеп предложил открыть генконсульство страны на территории Гренландии. Об этом сообщает The Associated Press.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Экономика ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

Политика Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни.

Политика В комиссию ГД поступили новые данные о вмешательствах в дела РФ извне Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ получили новые документы и данные, которые указывают на действия иностранных СМИ и представителей государств, направленные на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Гаджеты В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов Речь идет пока только о планшетах с диагональю дисплея до 8 дюймов. Их было продано за первое полугодие порядка одного миллиона штук.

Здоровье Онколог перечислила 12 основных симптомов рака Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.

Кино Анонсирована экранизация «Метро 2033» Компании «ТВ-3», «ТНТ Premier» и Central Partnership анонсировали экранизацию по «Метро 2033».

Футбол Дортмундская «Боруссия» в гостях одержала волевую победу над «Кельном» В следующем туре Боруссия в гостях сыграет против Униона, а Кельн на выезде встретится с Фрайбургом.

Общество Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.

Происшествия Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137 У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.

Футбол Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.