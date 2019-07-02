Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»Lenta.ru 01:44
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан. Видео встречи губернатора с пострадавшими опубликовано на YouTube.
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с чего всё началось
Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Канск, в котором из-за затопления введен режим чрезвычайной ситуации. В ходе совещания в Канске Александр Усс побывал на берегу реки Кан, которая вышла из берегов. Оказалось, что часть островов и территорий оказалась отрезана.НГС24вчера в 09:46
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«Хотите права качнуть?»: губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска
7 канал Красноярсквчера в 23:00
«Права хотите качнуть?»: Губернатор жестко пообщался с жителями подтопленного Канска
Пятый каналвчера в 13:03
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:06, Вашингтон
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