Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Канск, в котором из-за затопления введен режим чрезвычайной ситуации. В ходе совещания в Канске Александр Усс побывал на берегу реки Кан, которая вышла из берегов. Оказалось, что часть островов и территорий оказалась отрезана.

с чего всё началось

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан. Видео встречи губернатора с пострадавшими опубликовано на YouTube.

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