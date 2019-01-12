Происшествия
Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден
Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найденREGNUM00:25
Пропавший, чье психическое состояние было не самым хорошим, приехал в Эквадор около восьми лет назад. Вскоре у него не осталось средств к существованию и он оказался на улице. Связи с мужчиной не было, и он официально числился как пропавший без вести.
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с чего всё началось
Россиянин Максим Бахарев (Bakharev) девять лет жил на улицах эквадорской столицы Кито, а теперь вернулся в Санкт-Петербург к родителям, сообщила патронажная служба столичного муниципалитета Сан-Хосе. Служба реализует программу "Жители улиц", которая помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации.РИА Новостивчера в 18:52
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:04, Ашберн
Происшествия
Экипаж Каргинова дисквалифицирован с ралли-рейда «Дакар»
Обновлено вчера в 23:15
Космос
SpaceX готовит масштабные сокращения
SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Приостановка работы правительства в США побила рекорд по длительности
Частичная приостановка работы правительства США стала самой длинной в истории — она продолжается уже 22-й день.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Пожар в жилом доме в Якутске ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в многоквартирном доме в Якутске, в результате которого погиб один человек.
Обновлено в 00:12
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Грузовик протаранил 10 автомобилей на МКАД
Обновлено в 02:48
Спорт
Фуркад назвал позором победу Логинова на Кубке мира
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден
Российский гражданин, который уже восемь лет считался пропавшим без вести, был неожиданно найден в столице Эквадора — городе Кито.
Обновлено в 00:25
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Политика
США хотят выдвинуть Иванку Трамп на пост главы Всемирного банка
Белый дом рассматривает кандидатуру дочери президента Дональда Трампа Иванки на пост главы Всемирного банка.
Обновлено в 02:15
Политика
Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков
До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Дагестане убиты боевики, напавшие на сотрудников ДПС
На федеральной трассе "Кавказ" убиты трое боевиков, открывших огонь по сотрудникам ДПС из ВАЗ 2107.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
На прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках по девять штук вместо привычных по десять.
Обновлено 10 января в 17:20
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Анахайм» благодаря четырем очкам Малкина
Обновлено в 01:05
Технологии
Amazon использовал украинцев вместо искусственного интеллекта
Украинские инженеры вручную отсматривали видеозаписи с камер наблюдения «умного дома» Amazon из-за недостатков программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено вчера в 13:10
Спорт
Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за тумана
Обновлено вчера в 23:22
Политика
«Желтые жилеты» в 9 раз выйдут протестовать во Франции
Правда, не исключено, что главное действо этой субботы коснется города Бурж (департамент Шер), что в самом центре Франции.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
Появилось видео посадки китайского зонда на обратную сторону Луны
Аппарат "Чанъэ-4" запустили 8 декабря с космодрома Сичан в Китае. 3 января он совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Аэропорт Волгограда работает по фактической погоде
Международный аэропорт Волгограда, который дважды закрывался после снегопада и дождя из-за ледяной корки на взлетной полосе, в субботу утром работает по фактической погоде, задерживается десять рейсов.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Компания Ротенберга получит 46 млн рублей на пиар борьбы с коррупцией
Компания «Гранат», совладельцем которой является Аркадий Ротенберг, получит 46 млн рублей от Общественной палаты на популяризацию борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 13:03
Экономика
Трамп заработал $35 млн на продаже недвижимости в 2018 году
Президент США Дональд Трамп за прошедший год заработал около $35 млн на продаже части имеющейся у него недвижимости.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Европейские дипломаты поддержали снятие санкций с компаний Дерипаски
Послы нескольких стран Европы в США поддерживают намерения американского Минфина снять санкции с En+ и «Русала» Олега Дерипаски.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
США планируют отправить военные корабли в Арктику
Соединенные Штаты летом намерены отправить в Арктику военные корабли для проверки их работы в высоких широтах.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Экс-мэр Москвы Лужков прокомментировал ситуацию с Тушинским тоннелем
Обновлено в 01:56
Политика
Трамп объявил о «первом за полвека» снижении цен на лекарства в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году цены на лекарства в США снизились впервые почти за полвека.
Обновлено в 00:55