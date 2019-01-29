Энергетика
Европа признала зависимость от российского газаSibnet.ru 01:21
Потребность Европы в природном газе постоянно растет, при этом собственная добыча этого сырья постоянно падает. Решить проблему может только Россия. Немецкая газета Die Welt выпустила во вторник материал под заголовком «Зависимость Европы от российского газа».
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Авто
Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей
Обновлено в 09:02
Происшествия
Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком
Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Авто
Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.
Обновлено в 06:25
Политика
Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание
Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников
По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто
В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 06:28
Авто
Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander
Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Mirror: найден способ восстановить удаленные в WhatsApp сообщения
Пользователь может восстановить удаленные сообщения в мессенджере WhatsApp, используя резервное копирование.
Обновлено в 03:06
Транспорт
В Госдуме предложили запретить курение за рулем
В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков
Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Интернет
Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS
Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Наука
Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек
Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку
Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В школе во Владимирской области произошел крупный пожар
Обновлено в 07:09
Экономика
Apple собралась удешевить iPhone в России
Компания Apple планирует снизить цены на iPhone в странах, где национальная валюта сильно ослабла по отношению к доллару.
Обновлено в 00:50
Космос
Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру
Обновлено вчера в 16:30
Интернет
Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN
Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Общество
В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним
Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Авто
Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире
Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Химках учительницу уволили после травли первоклассника
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова получила официальное подтверждение от директора химкинской школы об увольнении учительницы физкультуры, после занятия с которой первоклассник попал в больницу.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал мать погибшего от голода ребенка
Ранее в аппарате уполномоченной по правам ребенка в Петербурге журналистам сообщили, что ребенок долгое время не получал никакого питания, мать часто уходила из дома, оставляя сына под присмотром знакомой, которая часто употребляла спиртные напитки.
Обновлено в 07:47
Политика
Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму
Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено вчера в 03:39
Наука
Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка
Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.
Обновлено вчера в 14:47
Гаджеты
На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime
На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Происшествия
На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве
В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Технологии
Apple признала факт локализации персональных данных россиян
Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Кино
Шнуров посвятил стихи российскому лауреату «Порно-Оскара»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Алексею Маетному, который получил в США порнопремию AVN Awards.
Обновлено в 05:13
Экономика
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1%
Инфляция в стране с 22 по 28 января 2019 года составила 0,1%. Предыдущие две недели цены росли по 0,2%, сообщает 30 января Росстат.
Обновлено в 09:14