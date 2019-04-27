Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата ЧехииРоссийская газета 15:22
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав". Бывший игрок "Краснодара" забил два мяча в последнем туре первенства и довел свой снайперский счет до 24 голов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Валерия прокомментировала ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 12:53
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией
Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Политика
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Наука
Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде
Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Религия
Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме в храме Гроба Господня
В субботу, 27 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь.
Обновлено в 09:28
Экономика
Сбербанк перечислил главные хакерские тренды
Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.
Обновлено в 09:51
Общество
Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Samsung начал обновлять до Android Pie даже самые бюджетные модели
Южнокорейский производитель Samsung решил продемонстрировать другим А-брендам, как следует совершенствоваться на мировом рынке смартфонов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек
Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено в 12:41
Общество
Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера
Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»
«Расчёты реактивных дивизионов артиллерийского соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Астраханской области, в рамках тактического учения выполнили первые боевые пуски из новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области», — заявил он.
Обновлено в 07:54
Общество
«Монстрация» пройдет 1 мая в 30 российских городах
Сбор на «Монстрацию» пройдет 1 мая, в 13:30, на пересечении улиц Дружинниковской и Заморенова в районе станции метро «Баррикадная».
Обновлено в 10:53
Автоспорт
Поул и второе место стали сюрпризом для Mercedes
Валттери Боттас выиграл квалификацию в Баку и второй раз в сезоне начнет гонку с поула.
Обновлено в 15:16
Гаджеты
Живые фото подтверждают, что OnePlus 7 Pro будет довольно крупным смартфоном
Фотографии подтверждают, что OnePlus 7 Pro будет довольно крупным смартфоном, а также (в очередной раз), что устройство будет оснащено тройной основной камерой, модули которой расположены вертикально в центральной верхней части задней панели.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Представитель МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы после ДТП
Ранее Соколова написала на странице в Instagram, что МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на съемки клипа "Абонент недоступен".
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
ВКС РФ ракетами отразили попытку атаки боевиков на авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Украинского миллионера арестовали в Москве
Отмечается, что визит украинского бизнесмена в Москву мог быть связан с обсуждением судьбы его активов в республиках Донбасса.
Обновлено в 03:47
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии
Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Политика
Путин сделал заявление о переговорах с Зеленским по Донбассу
Напомним, ранее Зеленский заявил, что не будет проводить с Путиным переговоры с глазу на глаз.
Обновлено в 05:30