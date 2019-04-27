Футбол
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата ЧехииРоссийская газета 15:22
Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав". Бывший игрок "Краснодара" забил два мяча в последнем туре первенства и довел свой снайперский счет до 24 голов.
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