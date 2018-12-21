Армия и оружие
Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегат
Reuters заметил направляющийся в Азовское море российский фрегатИзвестия07:18
Очевидцы заметили у побережья Крыма российский ракетный фрегат ВМФ России, который движется в направлении Азовского моря, сообщает Reuters. По данным агентства, корабль видели полутора морских милях от суши в районе Феодосии. Комментариев от Министерства обороны России пока не поступало.
Известия07:18
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Украина усилит военное присутствие в Черном и Азовском морях
Аргументы неделi. Крым19 декабря в 05:34
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
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