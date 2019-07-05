Финансы
Российский фондовый рынок в пятницу снизился в рамках коррекцииМосковский Комсомолец вчера в 16:18
Как свидетельствуют данные торгов, рынок акций РФ в последний рабочий день уходящей недели просел по основным индексам в рамках коррекции на фоне ослабления западных рынков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:18, Вашингтон
Происшествия
В Москве задержали мужчину, выдававшего себя за инспектора ЦОДД
Инспектор МАДИ вызвал на место наряд полиции, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта раскрыла пол будущего малыша
Обновлено в 08:59
Происшествия
Тетю избитой семилетней девочки из Ингушетии арестовали
Обновлено в 12:06
Политика
Военнослужащим и полицейским повысят оклады
С 1 октября текущего года заработная плата военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов России повысится на 4,3 процента.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Политика
Четырем погибшим подводникам присвоили звание «Герой России»
Обновлено вчера в 06:04
Футбол
Булка подписал контракт с «ПСЖ»
Состав «ПСЖ» пополнил польский голкипер Марцин Булка. Контракт с 19-летним вратарем рассчитан до 30 июня 2021 года.
Обновлено в 12:33
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Черном море перевернулось судно
По уточненной информации, на борту судна было 43 человека, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Премиум-SUV Hongqi HS7 на базе Toyota Crown выходит на рынок
12 июля в продажу поступят первые внедорожники премиум-класса Hongqi HS7, созданные китайской компанией FAW на основе японского седана Toyota Crown.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту
Обновлено в 12:29
Происшествия
«Была добрым, отзывчивым человеком»: в Минске простились с погибшей 3 июля
В Минске 6 июля простились с 64-летней Натальей Максимчук, погибшей во время салюта на День Независимости.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Политика
Онищенко назвал себя спасителем культуры грузинского виноделия
Депутат Госдумы и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что спас культуру виноделия Грузии.
Обновлено в 13:12
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО
Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Взрыв произошел в торговом центре во Флориде
Обновлено в 13:00
Политика
На Украину впервые доставлена партия нефти из США
Обновлено в 12:43
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол
Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»
Обновлено в 13:10
Политика
Зеленский назначил владельца сети кондитерских главой Закарпатья
Бондаренко является предпринимателем из Мукачево, а также основателем и владельцем одноименной сети кондитерских.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Сын чиновника сбил полицейского в Ивановской области
Водитель протащил правоохранителя по асфальту 19-летний сын замглавы Кинешемского района Ивановской области сбил участкового.
Обновлено в 06:35
Футбол
Зенит — Локомотив 2:1 (2-й тайм)
Обновлено в 11:06
Общество
Правитель Дубая подал в суд на обокравшую его жену
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая сбежала от него в Европу, сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Политика
В Грузии надеются, что Россия не введёт торговое эмбарго
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Москва не примет решения ввести торговое эмбарго в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:44