Финансы

Российский фондовый рынок в пятницу снизился в рамках коррекцииМосковский Комсомолец вчера в 16:18

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Как свидетельствуют данные торгов, рынок акций РФ в последний рабочий день уходящей недели просел по основным индексам в рамках коррекции на фоне ослабления западных рынков.
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Российский фондовый рынок в пятницу снизился в рамках коррекции

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Рынок акций РФ в пятницу снизился в рамках коррекции

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