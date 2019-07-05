Как свидетельствуют данные торгов, рынок акций РФ в последний рабочий день уходящей недели просел по основным индексам в рамках коррекции на фоне ослабления западных рынков.

Российский фондовый рынок в пятницу снизился в рамках коррекции

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