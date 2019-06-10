Финансы

Российский фондовый рынок установил новый рекордВедомости 11:30

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум. К 16.11 мск он вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Рынок акций РФ вырос, индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ПРАЙМ13:40

Во вторник рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка - ГК «ФИНАМ»

Финмаркет12:43

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

РБК04:07

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Игры

Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Авто

Назначен новый гендиректор производителя Aurus

Обновлено в 13:12
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание

Обновлено в 12:47
Футбол

Французские эксперты отстранены за высказывания о ситуации с Неймаром

Эксперты телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Политика

Глава белорусского МВД ушел в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Политика

Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины

Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Политика

Глава Зауралья предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить Зауралье с Тюменской областью.
Обновлено в 07:37
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено в 13:12
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Наука

Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Игры

На E3 показали прохождение игры Doom Eternal

Обновлено в 13:12
Музыка

Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми

Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено в 11:15
Музыка

Концерт Билли Айлиш из-за ажиотажа перенесли из клуба в Ледовый дворец

Оказалось, что желающих послушать молодую американку очень много Концерт начинающей американской певицы Билли Айлиш перенесли с одной площадки Петербурга на другую.
Обновлено в 08:25
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика

Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян

Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Автоспорт

Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Политика

Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее

По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО

Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.
Обновлено в 11:00
Футбол

Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку

По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны по итогам распродажи на JD.com

Чаще всего клиенты приобретали Xiaomi Mi 8 Youth Edition, причем этот смартфон не просто является одним из наиболее востребованных на JD.com, но еще и стал бесспорным лидером распродажи.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

В США отмечаются проблемы с бомбардировщиками B-1B

Отмечается, что последний такой бомбардировщик был собран 31 год назад.
Обновлено в 00:05
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