Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекордВедомости 11:30
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум. К 16.11 мск он вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Игры
Вышел новый трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Paradox Interactive представила трейлер Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 на E3 2019.
Обновлено в 13:13
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Обновлено в 13:12
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Футбол
Французские эксперты отстранены за высказывания о ситуации с Неймаром
Эксперты телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Политика
Глава белорусского МВД ушел в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял рапорт об отставке министра внутренних дел страны Игоря Шуневича.
Обновлено в 08:24
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Политика
Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины
Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Политика
Глава Зауралья предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить Зауралье с Тюменской областью.
Обновлено в 07:37
Политика
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, заручившись поддержкой более 70% голосов избирателей.
Обновлено в 13:12
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Наука
Обнаружены следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Генетики открыли следы разных штаммов знаменитой чумы Юстиниана, сообщает РИА "Новости" Она охватила не только Византию, но и Британю, Францию и Испанию.
Обновлено 08 июня в 02:53
Игры
На E3 показали прохождение игры Doom Eternal
Обновлено в 13:12
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено в 11:15
Музыка
Концерт Билли Айлиш из-за ажиотажа перенесли из клуба в Ледовый дворец
Оказалось, что желающих послушать молодую американку очень много Концерт начинающей американской певицы Билли Айлиш перенесли с одной площадки Петербурга на другую.
Обновлено в 08:25
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель выразил недовольство пятисекундным штрафом по итогам гонки Гран-при Канады "Формулы-1", передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Музыка
Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля
В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено вчера в 04:10
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Главу чеченского «Мемориала» выпустили по УДО
Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев выйдет на свободу из колонии-поселения в Аргуне.
Обновлено в 11:00
Футбол
Капитану сборной Турции в Исландии вместо микрофона поднесли щётку
По данным источника, некий человек вместо микрофона поднёс щётку капитану турецкой сборной Эмре Белезоглу.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны по итогам распродажи на JD.com
Чаще всего клиенты приобретали Xiaomi Mi 8 Youth Edition, причем этот смартфон не просто является одним из наиболее востребованных на JD.com, но еще и стал бесспорным лидером распродажи.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В США отмечаются проблемы с бомбардировщиками B-1B
Отмечается, что последний такой бомбардировщик был собран 31 год назад.
Обновлено в 00:05