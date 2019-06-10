Российский фондовый рынок установил исторический максимумОбщественная служба новостей 15:50

Российский рынок акций в понедельник установил новый рекорд: индекс Московской биржи вырос до 2746,8 пункта. При этом предыдущий исторический максимум был зафиксирован всего неделю назад, передают «Ведомости».

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