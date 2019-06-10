Финансы
Российский фондовый рынок установил исторический максимумОбщественная служба новостей 15:50
Российский рынок акций в понедельник установил новый рекорд: индекс Московской биржи вырос до 2746,8 пункта. При этом предыдущий исторический максимум был зафиксирован всего неделю назад, передают «Ведомости».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Мужчина ворвался в банк и взял заложницу
Оперативные службы были подняты по тревоге. Сообщалось, что вооруженный мужчина взял заложницу и удерживает ее в помещении банка.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС
По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено в 17:17
Политика
Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество
В Красноярске Арбитражный суд оправдал мэрию за снос павильонов
Обновлено 07 июня в 23:58
Происшествия
Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима
Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Экономика
Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных
В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскритиковала AgentShow Насти Ивлеевой
Обновлено в 11:48
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине
Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено в 19:05
Происшествия
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна
Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено в 06:38
Футбол
Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны
Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.
Обновлено в 16:40
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено в 14:41
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Калифорнии
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram
Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл изолировала принца Гарри от его друзей
Как сообщила Лиззи, супруга принца Гарри ухитрилась избавиться практически от всех друзей принца.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье
Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика
Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США
Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Транспорт
Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города
Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Хабенский поддержал Голунова на открытии «Кинотавра»
Актёр и председатель жюри «Кинотавра» Константин Хабенский на открытии фестиваля поддержал арестованного журналиста Meduza Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42