Финансы

Российский фондовый рынок установил исторический максимумОбщественная служба новостей 15:50

Российский рынок акций в понедельник установил новый рекорд: индекс Московской биржи вырос до 2746,8 пункта. При этом предыдущий исторический максимум был зафиксирован всего неделю назад, передают «Ведомости».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум и завершил неделю ростом

ForRent.ru08 июня в 01:44

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15

Индекс МосБиржи обновил свой максимум

Интерфакс10:09

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

РБК04:07

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Ведомости11:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 20:02, Ашберн
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Мужчина ворвался в банк и взял заложницу

Оперативные службы были подняты по тревоге. Сообщалось, что вооруженный мужчина взял заложницу и удерживает ее в помещении банка.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб

На Седьмой авеню в центральном районе Нью-Йорка, Манхэттене, вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания.
Обновлено в 14:29
Футбол

«Амкар» получил 20,3 миллиона рублей от РФС

По данным источника, пермякам заплатили 20,3 млн рублей за участие Брайна Идову на чемпионате мира-2018.
Обновлено в 17:17
Политика

Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.
Обновлено в 10:12
Общество

В Красноярске Арбитражный суд оправдал мэрию за снос павильонов

Обновлено 07 июня в 23:58
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено в 13:48
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Прокуратура просила для Захарченко 15,5 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.
Обновлено в 13:24
Экономика

Пенсионный фонд опробует систему автоматического поиска бедных

В восьми российских регионах протестируют автоматическую технологию, с помощью которой можно будет выявлять граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 02:21
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Футбол

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
Обновлено в 15:20
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце раскритиковала AgentShow Насти Ивлеевой

Обновлено в 11:48
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Обновлено в 08:10
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

В Конгрессе США хотят выделить $250 млн на военную помощь Украине

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, должен выделить $250 млн на военную помощь Украине.
Обновлено в 19:05
Происшествия

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна

Бари Алибасова не могут вывести из медикаментозного сна Состояние продюсера ухудшилось.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Обучавшихся в США турецких пилотов отстранили от полетов на F-35

Обновлено в 18:54
Футбол

Хави: помню казанский холод и игру «Рубина» от обороны

Запомнились в Казани две вещи: холод и как их команда играла только от обороны.
Обновлено в 16:40
Гаджеты

Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s

Обновлено в 14:41
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Калифорнии

Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко поделилась эротичным фото в Instagram

Девушка удивила поклонников, выложив весьма откровенный провокационный снимок в соцсети. На фото она позирует полураздетая.
Обновлено в 17:03
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

В России могут привязать количество разрешенных в доме питомцев к площади самого жилища – соответствующую рекомендацию Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию дал правительству и Министерству природных ресурсов и экологии, передает НСН.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Меган Маркл изолировала принца Гарри от его друзей

Как сообщила Лиззи, супруга принца Гарри ухитрилась избавиться практически от всех друзей принца.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Дарья Мороз пришла на открытие «Кинотавра» в прозрачном мини-платье

Актриса Дарья Мороз появилась на мероприятии в прозрачном мини-платье. Наряд выгодно подчеркнул стройные ноги артистки.
Обновлено в 10:17
Политика

Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США

Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.
Обновлено в 12:45
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Хабенский поддержал Голунова на открытии «Кинотавра»

Актёр и председатель жюри «Кинотавра» Константин Хабенский на открытии фестиваля поддержал арестованного журналиста Meduza Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет.
Обновлено в 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное