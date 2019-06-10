Финансы
Российский фондовый рынок установил новый рекордВедомости 11:30
Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум. К 16.11 мск он вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:53, Ашберн
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Huawei нашел российскую замену Android
Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и потерял сознание
Обновлено в 12:47
Музыка
Умер фронтмен Angra и Shaman Андре Матос
Обновлено в 06:24
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что журналиста Ивана Голунова было бы целесообразно перевести на подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Космос
Россияне смогут увидеть Юпитер после 10 июня
Согласно предоставленному сообщению от Московского планетария, 10 июня в 18:00 (мск) Юпитер будет находиться в месте противостояния Солнцу и займет третье место на небе вместе с Луной и Венерой.
Обновлено вчера в 10:32
Спорт
Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА
Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Общество
Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД
Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Авто
Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Новым гендиректором компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», назначен Адиль Ширинов – глава УАЗа и Ford Sollers, сообщил представитель Минпромторга.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Бритни Спирс восстанавливает силы на пляже в Майами
Восстанавливать силы и снимать стресс Бритни помогает не только свежий воздух, плавание и катание на гидроскутере.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана
Обновлено в 12:24
Общество
Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби
Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
Обновлено в 13:57
Общество
Около четверти россиян не удовлетворены своей жизнью
Еще 28% отметили, что уровень жизни устраивает их отчасти. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Обновлено в 03:00
Экономика
Взнос России как полноправного члена ЦЕРН может составить $115 млн в год
Размер взноса России в ЦЕРН в качестве полноправного члена может составить около $115 млн в год.
Обновлено в 13:10
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Футбол
Французских экспертов отстранили за высказывания про ситуацию Неймара
Эксперты французского телеканала RMC Жером Ротен и Даниэль Риоло позволили себе некорректные высказывания в адрес Наджилы Триндаде, которая ранее обвинила нападающего "ПСЖ" Неймара в изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:13
Наука
Ученые назвали простой способ для «сов» улучшить состояние здоровья
Британские ученые совместно с австралийскими коллегами разработали рекомендации для изменения циркадных ритмов у людей, которые привыкли поздно ложиться и вставать.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Спартак» и ЦСКА назвали цены абонементов на следующий сезон РПЛ
О старте продаж абонементов на следующий сезон РПЛ объявил также московский ЦСКА.
Обновлено в 07:45
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Авто
Mazda выпустит свой первый электрокар в 2020 году
По словам господина Акиры Марумото, первый электрокар Mazda будет анонсирован уже в 2020 году.
Обновлено в 11:18