Российский фондовый рынок установил новый рекордВедомости 11:30

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум. К 16.11 мск он вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта.

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Гаджеты Huawei нашел российскую замену Android Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.

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