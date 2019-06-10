Российский фондовый рынок установил новый рекордВедомости вчера в 11:30

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум. К 16.11 мск он вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта.

Политика Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает «РИА Новости».

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