Экономика

Российский фондовый рынок установил новый рекордВедомости вчера в 11:30

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум. К 16.11 мск он вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен ровно неделю назад – 3 июня индекс доходил до 2743,81 пункта.
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Российский рынок установил новый рекорд

Expert.ru06:47

Как избежать риска на рынке?

Finam.Ru06:30

Российский фондовый рынок установил исторический максимум

Общественная служба новостейвчера в 15:50

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Ведомостивчера в 11:30

Рынок акций готов продолжить рост

Инвест-Форсайтвчера в 05:19
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Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Политика

Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:18
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Политика

Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 08:59
Политика

Зеленский просит Раду уволить Генпрокурора Украины

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду подписанное представление об освобождении от должности Генпрокурора незадежной Юрия Луценко.
Обновлено в 09:00
Общество

Появились первые кадры с потерявшим память Алибасовым

Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, в котором провел пять дней вместо запланированных двух суток.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Адвокаты обжаловали домашний арест Ивана Голунова

По словам Бадамшина, защита попросит отменить решение суда о домашнем аресте как незаконное и необоснованное.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2

Обновлено в 10:37
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Культура

Okko начал инвестировать в производство веб-сериалов

Rambler Group и Okko инвестируют в кинопроизводство с начала 2019 года, всего при участии онлайн-кинотеатра в этом году будет создано более 20 картин.
Обновлено в 02:40
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Происшествия

Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске

Шестой деревянный дом загорелся на острове Кего в Архангельске во вторник.
Обновлено в 10:21
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук не смог поддержать Паулину Андрееву на ее премьере

Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хотя в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

Хабаровских браконьеров поймали с помощью плюшевого медведя

В Хабаровском крае охранникам заповедника удалось поймать браконьеров с помощью фиолетового плюшевого медведя, сообщила дирекция «Заповедного Приамурья».
Обновлено в 07:18
Футбол

Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром

11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром.
Обновлено в 07:41
Общество

Оренбургские школьники получили первые результаты ЕГЭ

Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила от принца Гарри кольцо в подарок

Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
Обновлено вчера в 10:13
Происшествия

В Москве росгвардеец нечаянно высказался о президенте, полиции и вседозволенности

На записи происходит диалог между человеком, которого, по-видимому, заподозрили в торговле, и человеком, одетым в форму росгвардейца, с нашивкой на форме Росгвардия.
Обновлено в 09:27
Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено в 10:14
Армия и оружие

Авианосец ВМС Китая прошел между японскими островами

Авианосец Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» прошел между японскими островами Окинава и Миякодзима.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Сеть насмешили кадры обращения с гранатой инструктора ГС ЧС Украины

Обновлено в 10:13
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