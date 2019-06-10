Финансы
Российский фондовый рынок установил исторический максимумОбщественная служба новостей вчера в 15:50
Российский рынок акций в понедельник установил новый рекорд: индекс Московской биржи вырос до 2746,8 пункта. При этом предыдущий исторический максимум был зафиксирован всего неделю назад, передают «Ведомости».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 03:10, Ашберн
Общество
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу
В России с 12 июня изменится порядок выезда детей за границу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Транспорт
В Госдуме выступили против ужесточения скоростного режима
Комитет Госдумы по транспорту и госстроительству выступил против снижения нештрафуемого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/час.
Обновлено в 02:40
Энергетика
СМИ узнали о письме Сечина Козаку по компенсациям за нефть из «Дружбы»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей от загрязнения сырья в трубопроводе «Дружба», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:48
Игры
Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям»
В рамках своей пресс-конференции на выставке E3 2019 компания Square Enix официально анонсировала сюжетный экшен по «Мстителям», разработкой которого занимаются студии Crystal Dynamics (Tomb Raider) и Eidos Montreal (Deus Ex).
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Депутаты Екатеринбурга не одобрили поправки в бюджет города
Предложенные мэрией корректировки в бюджет Екатеринбурга депутаты гордумы сочли неверными и проголосовали против принятия решения.
Обновлено в 02:06
Интернет
«Яндекс» тестирует AR-приложение про стиль и моду
Обновлено вчера в 20:37
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Классон получил травму колена в матче за сборную Швеции
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком обращался к России с предложением радикально поменять внешнеполитический курс Молдавии.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Ювентус» хочет купить у «Реала» Иско, Марсело и Хамеса
По ходу минувшего сезона нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду просил руководство итальянского клуба приобрести Марсело, с которым много лет играл в Мадриде.
Обновлено в 01:45
Общество
У Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке
У продюсера Бари Алибасова началось внутреннее кровотечение в желудке, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Немцы назвали самые красивые русские имена
Обновлено в 02:15
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
В CBP утверждают, что ни одно из фото пока не появилось в интернете. Кто стоит за атакой и сколько человек затронул взлом, не сообщается.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Фернандо Риксен устроит вечеринку перед смертью
В воскресенье, 9 июня, с помощью специального устройства генерации речи Риксен записал обращение поклонникам, в котором пригласил всех желающих на прощальную вечеринку.
Обновлено вчера в 23:37
Культура
Тайны чайной церемонии откроют гостям фестиваля «Краснинский самовар»
«Краснинский самовар» приглашает гостей.
Обновлено в 01:02
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
В настоящее время трудовым мигрантам делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Футбол
Мамаев вычислил день своего освобождения
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Назван самый «популярный» возраст россиян для вступления в брак
Чаще всего россияне вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата за 2018 год.
Обновлено в 00:43
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 15:34
Музыка
Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой
Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Баскетбол
В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»
В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Здоровье
Ученые определили главное условие рекордного долголетия
По данным издания, в ходе исследования эксперты определили 16 931 человека, достигшего столетнего возраста и родившегося между 1870 и 1904 годами.
Обновлено в 01:56
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Политика
WP: США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа
Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:29