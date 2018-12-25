Финансы
24 декабря, в канун католического Рождества, американский рынок пережил очередное потрясение: индекс S&P 500 опустился до 20-месячного минимума. Цена нефти марки Brent упала до отметки в $50 за баррель.
Реальное времявчера в 11:16
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Рынок акций РФ на открытии торгов во вторник может существенно упасть - ГК «Форекс Клуб»
Финмаркетвчера в 01:23
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Политика
Порошенко отменил военное положение на Украине
На Украине отменено действие военного положение, введённого месяц назад в десяти областях страны.
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Россия обвинила Израиль в угрозе гражданским самолетам
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
Минобороны в присутствии Путина провело пуск ракеты «Авангард»
Министерство обороны по поручению Верховного главнокомандующего провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард", сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Политика
Украина расширяет санкции против России
Совет национальной безопасности и обороны Украины вводит новые санкции в отношении депутатов Госдумы, бизнесменов и политиков, поддерживающих ЛНР и ДНР, а также пограничников, задерживавших моряков ВМСУ 25 ноября вблизи Керченского пролива, и судей, участвовавших в процессах над ними.
Обновлено в 07:35
Политика
Два вице-губернатора Петербурга ушли в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Игоря Албина и Михаила Мокрецова.
Обновлено в 03:37
Политика
В Украине закончилось действие военного положения
В Украине в 15:00 по московскому времени завершилось действие военного положения, введенного 26 ноября 2018 года.
Обновлено в 07:24
Политика
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Глацких подала в отставку
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Дамаску
По информации агентства SANA, сирийские ПВО перехватили вражеские цели над западной частью столицы государства – Дамаска.
Обновлено вчера в 22:28
Здоровье
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года
Минздрав выступил с предложением вывести табачные изделия из легального оборота после 2050 года.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями
"17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Массимо Каррера может стать главным тренером «Оренбурга»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Оренбург». Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Амурской области расследуют дело о заражении детей гепатитом С
В Амурской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице, сообщает 26 декабря пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
Обновлено в 02:49
Политика
На Украине второй раз не смогли продать российское судно «Норд»
На Украине второй раз не состоялись торги по продаже арестованного российского судна «Норд», следует из сообщения украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ).
Обновлено в 04:09
Политика
В список санкций России попали военные предприятия Украины
Представители Кабмина на сайте правительства РФ разместили официальное постановление, согласно которому, определённые военные предприятия Украины попали в список санкционных ограничений в отношении Украины.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин назвал главную задачу в работе правительства на пять лет
Самой главной задачей в работе правительства в ближайшие пять лет служит реализация национальных проектов.
Обновлено в 07:32
Политика
Эксперт прокомментировал окончание военного положения на Украине
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с RT рассказал о перспективах украинского лидера Петра Порошенко с учётом того, что на Украине истёк срок военного положения.
Обновлено в 07:29
Политика
Начальник антиэкстремистского главка МВД подал в отставку
Прошение об отставке подал начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин, сообщил "Интерфаксу" в среду глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Уфе продлили арест экс-полицейскому, подозреваемому в изнасиловании
Обновлено в 06:29
Спорт
Слепов стал победителем в спринте на «Ижевской винтовке»
Первый день ежегодных всероссийских соревнований по биатлону "Ижевская винтовка" завершился мужским спринтом на 10 км. Его победителем стал Алексей Слепов.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
В России создают новый комплекс управляемого ракетного оружия «Булат»
"Ростех" разрабатывает новый комплекс управляемого ракетного вооружения "Булат".
Обновлено в 01:20
Общество
Роскачество проверило мандарины
Обновлено в 01:42
Политика
Кабмин одобрил выращивание наркосодержащих растений для лекарств
Правительство одобрило законопроект, устанавливающий порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
Обновлено в 05:52
Транспорт
Штраф за неоплату парковки в Москве повысили до 5 тысяч рублей
Депутаты Московской городской думы в среду на заседании приняли закон об увеличении штрафа за неоплату парковки с 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Автомобиль протаранил КПП аэропорта Домодедово
В московском аэропорту Домодедово автомобиль каршеринга протаранил один из контрольно-пропускных пунктов.
Обновлено в 02:13
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Политика
Силуанов объяснил выбор фигурантов для санкционного списка по Украине
В новый санкционный список попали физические и юридические лица, всего ограничения распространились на 567 граждан Украины и 75 компаний.
Обновлено в 07:40
Экономика
Путин подписал закон о повышении минимальной оплаты труда в России
Минимальный размер оплаты труда вырастет на 117 рублей с 1 января 2019 года – соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Германия запротестовала из-за ядерных ракет в Европе
Обновлено в 06:24
Происшествия
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор рэперу Хаски
Обновлено в 07:28
Футбол
ФИФА может наложить санкции на РФС из-за участия клубов в Кубке Крыма
Международная федерация футбола начала расследование в отношении Российского футбольного союза в связи с участием отечественных клубов в турнирах на территории Крыма.
Обновлено в 03:56