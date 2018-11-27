Финансы

Российский фондовый рынок потерял почти 150 млрд рублей за день
Банки.ру
вчера в 11:37

Инвесторы активно выходили и из российских ОФЗ, в итоге индекс гособлигаций снизился на 0,5%.
Банки.рувчера в 11:37

Подробнее о событии

Морской бой обошёлся фондовому рынку России в 150 млрд рублей

Саминвесторвчера в 23:16

Фондовый рынок России потерял 150 млрд рублей

News.ruвчера в 14:56

Российский фондовый рынок потерял почти 150 млрд рублей за день

Банки.рувчера в 11:37
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Финансы

Торги на российском рынке акций начались ростом индексов

Торги на российском фондовом рынке стартовали во вторник ростом основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск прибавил 0,72% к предыдущему закрытию и достиг 2325,06 пункта; РТС к этому времени поднялся на 0,67% до 1091,38 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 02:30
Финансы

В ЦБ отметили увеличение числа хакерских атак в России

ЦБ РФ в настоящее время видит тренд на увеличение количества хакерских атак, но потери экономики и финансовой системы от них постепенно снижаются, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев, выступая на SOC-Форуме 2018.
Обновлено в 03:24
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 27 ноября, составляет 66,5072 руб./$1.
Обновлено в 00:02
Финансы

Прибыль банка «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев выросла на 12,8%

Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2018 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,5 миллиарда рублей, сообщает банк.
Обновлено в 02:46
Финансы

Мексиканская биржа рухнула на фоне предстоящей смены власти в стране

Индекс мексиканской фондовой биржи BMV рухнул в понедельник на фоне напряженной ситуации с мигрантами на границе с США и предстоящего вступления в должность 1 декабря нового президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Обновлено вчера в 23:19
Финансы

Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%

Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 03:04
Финансы

Емельянов: Излишним бдением банки отваживают клиентов

Банкам может быть невыгодно обслуживать клиентов, которые совершают небольшие операции по счетам, поэтому они могут создавать для них сложности, чтобы «отвадить» от банковских услуг.
Обновлено в 02:43
Финансы

Более 500 объектов соцсферы отремонтируют в Удмуртии в 2019 году

Более 500 объектов социальной сферы планируют отремонтировать в Удмуртии в 2019 году.
Обновлено в 02:38
Финансы

Societe Generale: чего ждать от ФРС

В Societe Generale (SG) полагают, что после повышения ставки по федеральным фондам в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США повысит её ещё дважды в первой половине 2019 года, после чего в текущем цикле ужесточения политики может быть поставлена точка.
Обновлено в 01:53
Финансы

ОКБ: объемы кредитования в октябре стали рекордными за пять лет

Количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования — на 39% по сравнению с октябрем прошлого года.
Обновлено в 03:17
Финансы

Курс евро превысил 76 рублей после инцидента в Черном море

Обострение отношений между Россией и Украиной произошло после инцидента в акватории Черного моря из-за провокации со стороны ВМСУ вблизи российской границы.
Обновлено вчера в 09:18
Финансы

Эксперты советуют кировчанам хранить сбережения в валюте

О новом витке мирового экономического кризиса рассуждал в эфире нашей радиостанции исполнительный директор компании «Ажио-финанс» Константин Кропанев.
Обновлено вчера в 23:18
Финансы

В Курске в текущем году выдано кредитов на пятьдесят миллиардов рублей

В течение первых трёх кварталов 2018 года курские филиалы кредитно-финансовых учреждений выдали заёмные средства на общую сумму в полсотни миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 06:40
Финансы

Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 00:35
Финансы

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды

Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 01:56
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Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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