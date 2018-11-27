Инвесторы активно выходили и из российских ОФЗ, в итоге индекс гособлигаций снизился на 0,5%.

Российский фондовый рынок потерял почти 150 млрд рублей за день

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