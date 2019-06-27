Финансы
Российский фондовый рынок поставил новый исторический рекордРБК 12:01
Индекс Московской биржи установил исторический максимум. В четверг, 27 июня, он смог подняться до отметки 2790,59 пунктов. С начала года индекс прибавил 17,3%. Росту рынка способствовало повышение интереса иностранных инвесторов к российским активам и восстановление цен на нефть до $66 за баррель.
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