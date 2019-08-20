Финансы
Российский фондовый рынок открылся в плюсеРосбалт 03:41
Торги на российском рынке акций начались во вторник ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,28% к предыдущему закрытию и достиг 2655,47 пункта. Долларовый индекс РТС к этому времени поднялся на 0,22% до 1250,30 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие
В Алеппо восстанавливают электроснабжение
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
Обновлено в 02:41
Общество
Минздрав предлагает урезать зарплаты курящим сотрудникам компаний
Бороться с курением сотрудников с помощью системы штрафов и поощрений предлагает программа «Укрепление здоровья работающих», разработанная Министерством здравоохранения РФ.
Обновлено 17 августа в 11:51
Футбол
Конов: «Рубин» и «Зенит» заплатили за трансфер Сутормина 50 тысяч
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов обнаружил данные РФПЛ о регистрации полузащитника в клубах: Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) 28 июня 2019 года с фиксацией оплаты до первого августа 2019 года в размере 50 000 рублей согласно пункту 5 трансферного контракта.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Анапе приставы забрали гидроцикл у избившего работницу тира мужчины
Мужчина возил отдыхающих в поселке Большой Утриш и не планировал гасить свою задолженность, но попал в объектив камер видеонаблюдения при избиении работницы пляжного тира.
Обновлено в 03:06
Политика
Владимир Путин прибыл во Францию на переговоры с Макроном
Президент России прибыл в Марсель, откуда на вертолёте отправится на переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Киеве суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского
Подольский районный суд Киева в июле вновь продлил срок содержания под стражей Вышинского еще на два месяца, журналист должен находиться под арестом до 19 сентября.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов
Обновлено вчера в 10:04
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено 18 августа в 06:23
Авто
Длинноходная или короткоходная: какая подвеска лучше?
В свою очередь, короткоходная подвеска (например, на Kia Ceed, а особенно ProCeed) обеспечит вам минимальные крены при прохождении поворотов и хорошую управляемость в целом.
Обновлено в 05:00
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Технологии
В коде Webmin более года скрывался бэкдор
Бэкдор позволяет злоумышленникам выполнить на уязвимой машине с установленным Webmin произвольные команды с root-правами, а после хост может использоваться для атак на системы, управляемые через Webmin.
Обновлено в 04:30
Экономика
«Мир» снизит тариф за прием карт для такси, магазинов одежды и мебели
Для такси и аренды лимузинов интерчейндж устанавливается на уровне 1%. Магазины взрослой и детской одежды, игрушек, мебели, товаров для дома и садоводства будут платить межбанковскую комиссию от 0,8 до 1% в зависимости от уровня.
Обновлено в 02:01
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Адмирал ВМС США сообщил о готовности к операциям против Венесуэлы
Военно-морские силы США находятся в полной готовности к тем операциям против Венесуэлы, которые будут необходимыми.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Здоровье
В СФ предложили ограничить продажу сладостей в школьных буфетах
"Нужно рассмотреть возможность ограничения продажи в школьных буфетах продуктов с высоким содержанием сахара и вредных добавок", – цитирует Агентство "Москва" члена комитета верхней палаты парламента по социальной политике Татьяну Кусайко.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Почти 130 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов будут привлечены к учениям «Центр-2019», которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33