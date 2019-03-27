Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:36
Торги на российском рынке акций стартовали в среду снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,03% к предыдущему закрытию и составил 2511,90 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,11% до 1228,62 пункта.
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Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
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