Финансы

Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:36

Торги на российском рынке акций стартовали в среду снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,03% к предыдущему закрытию и составил 2511,90 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,11% до 1228,62 пункта.
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Растущая нефть создает позитивный фон для начала торгов

SIA.ru03:26

Российский фондовый рынок открылся незначительным снижением

Финмаркет03:23

Рынок акций РФ и рубль мало изменятся на умеренно позитивном внешнем фоне

ПРАЙМ02:52

Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:36

Рынок подрос на позитивном внешнем фоне

Finam.Ruвчера в 12:46
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:38, Ашберн
Общество

В Роскачестве дали рекомендации по выбору фарша

Как отметили в Роскачестве, мясной говяжий фарш, согласно ГОСТу, относится к категории В. Это означает, что в фарше, приготовленному по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.
Обновлено в 01:01
Экономика

Denizbank может быть продан в первых числах апреля

Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено в 02:00
Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Бельгия закупит у США четыре ударных дрона

Обновлено в 02:43
Общество

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Наука

Китайские археологи нашли снесенные 2,5 тысячи лет назад куриные яйца

Китайские археологи в восточной провинции Цзянсу обнаружили керамический сосуд, наполненный куриными яйцами, возраст которых составляет 2,5 тысячи лет.
Обновлено вчера в 09:44
Музыка

Недопущенная на «Евровидение» певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 14:59
Футбол

«Арсенал» хочет продать Мхитаряна и Озила

Обновлено в 02:38
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Политика

Порошенко рассказал о планах прекратить импорт украинского газа

Украина перестанет импортировать газ в 2021-2022 годах.
Обновлено в 02:16
Политика

МВД планирует лишать наркозависимых права управления автомобилем

В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой запрета управлять транспортными средствами и работать на опасных производствах наркозависимых лиц.
Обновлено вчера в 06:50
Политика

Бизнес-омбудсмен прокомментировал задержание Абызова

Обстоятельства задержания экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова требуют тщательного изучения, сообщил РБК уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Обновлено в 04:31
Политика

Британское правительство отвергло петицию об отмене Brexit

Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
Обновлено в 02:10
Экономика

Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума

Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Новороссийске спасли женщину с разрезанным бензопилой лицом

Хирурги в Новороссийске спасли пациентку от тяжелого увечья - во время работы с бензопилой отлетевшая цепь практически разрезала ее лицо надвое.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Хабаровске осудили допустивших смерть пауэрлифтера экс-росгвардейцев

Обновлено в 03:06
Космос

Долго ждать не придется: Третья мировая война может разразиться уже в апреле по самой необычной причине

Названа и точная дата, когда может начаться Третья мировая война - 6 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие

«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35

Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
Обновлено в 03:34
Экономика

НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось

В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

В Карелии начались учения военной авиации «Ладога»

Обновлено в 00:55
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер

Обновлено в 02:23
Происшествия

Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Политика

В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года

В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Политика

Малайзия планирует купить до восьми вертолетов Ми-171А2 и «Ансат»

Обновлено в 03:17
Происшествия

Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом

Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 04:25
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