Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:36
Торги на российском рынке акций стартовали в среду снижением основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,03% к предыдущему закрытию и составил 2511,90 пункта, а долларовый индекс РТС опустился на 0,11% до 1228,62 пункта.
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Общество
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Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей
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Политика
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Заявление кабинета министров стало ответом на петицию об отмене Brexit, которую на момент публикации подписали более 5,8 миллиона человек.
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Экономика
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Обновлено в 04:13
Происшествия
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Обновлено в 03:36
Космос
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Названа и точная дата, когда может начаться Третья мировая война - 6 апреля 2019 года.
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Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
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Обновлено в 03:34
Экономика
НБКИ: количество выданных в феврале потребкредитов снизилось
В феврале было выдано на 6,5% меньше потребительских кредитов чем за аналогичный период 2018 года.
Обновлено в 04:33
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«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
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Экономика
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Обновлено в 04:26
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова приняла решение не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения министерства образования Алтайского края подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
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Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
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Происшествия
Директор сочинского «Водоканала» предстанет перед судом
Фамилия фигуранта не озвучивается, директором МУП «Водоканал» до октября прошлого года был Сергей Винарский, 25 октября топ-менеджер был арестован по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
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