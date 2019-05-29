Финансы

Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:38

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Торги на российском рынке акций стартовали в среду снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,25% к предыдущему закрытию и составил 2603,23 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,4% до 1266,07 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:38

Дневной диапазон по индексу Мосбиржи - 2585-2635 пунктов

ПРАЙМ02:40

Индекс МосБиржи проверил нервы, сходив под отметку 2600 пунктов

Finam.Ruвчера в 12:57
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