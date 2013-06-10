Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:44
Торги на российском рынке акций начались незначительным снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,17% к предыдущему закрытию и составил 2565,91 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,24% до 1245,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Футбол
Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Единоборства
Борец Бижоев завоевал бронзу на ЧЕ
Обновлено в 14:06
Здоровье
Первый центр амбулаторной онкопомощи откроется в Волгограде в июне
Центр онкологической помощи откроется 1 июня на базе Волгоградской областной клинической больницы № 1. Сейчас в корпусе продолжается ремонт - обновляют палаты, процедурные, ординаторские и вспомогательные помещения.
Обновлено в 15:12
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Во Франции взяли под стражу главу представительства ДНР
Главу представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Марселе Юбера Файяра взяли под стражу во Франции в преддверии открытия второго представительства ДНР в стране, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Общество
Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Общество
В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой
В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Обновлено в 08:30
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Политика
Стали известны первые 10 решений Зеленского в случае победы на выборах
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о его первых 10 шагах в случае победы на выборах.
Обновлено в 05:01
Наука
Белок может сигнализировать о проблемах с печенью
Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Общество
Программа «Ленинградский гектар» стартует 15 апреля
Обновлено в 11:39
Наука
Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах
Обновлено в 15:08
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
Обновлено в 09:06
Политика
Кличко назначил Зеленскому и Порошенко время для сдачи допинг-теста
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского 10 апреля пройти допинг-тест, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:15
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12