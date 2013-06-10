Финансы

Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:44

Торги на российском рынке акций начались незначительным снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,17% к предыдущему закрытию и составил 2565,91 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,24% до 1245,35 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе

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Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,4-0,7%

ТАССвчера в 12:36
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Обновлено в 15:12
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Происшествия

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Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
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В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
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СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского

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