Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:31
Торги на российском рынке акций начались в среду незначительным снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,04% к предыдущему закрытию и составил 2705,18 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,01% до 1307,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
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Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
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Обновлено в 05:58
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
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Авто
Китайская Great Wall открыла под Тулой автозавод
На предприятии будет организовано производство автомобилей Haval (суббренд Great Wall Motor) методом полного цикла, завод станет первым зарубежным предприятием полного цикла для китайского бренда.
Обновлено в 05:43
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Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
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Си Цзиньпин прибыл в Москву в рамках официального визита
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Происшествия
На Кольцевой автодороге в Петербурге произошла массовая авария
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Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
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Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Дмитрий Красоткин вошел в тренерский штаб ярославского «Локомотива»
В тренерский штаб Крейга Мактавиша вошли и иностранцы. Самый известный из них – Майк Пелино.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
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Обновлено в 03:00
Происшествия
Дневники группы Дятлова передали прокуратуре для новой проверки
Дневники, написанные членами группы Дятлова, передали представителям прокуратуры для новой проверки.
Обновлено в 02:27
Политика
Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Директор Началовой рассказала, как семья Алдонина приняла дочь певицы
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин не отбирал дочь певицы Веру у бабушки с дедушкой, где девочка жила после смерти матери.
Обновлено в 06:26
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Политика
Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Юханссон
Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
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В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Политика
Молдавия отказывается платить за российский газ для Приднестровья
Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
Обновлено в 05:04