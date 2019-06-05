Финансы

Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03 июня в 03:03

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
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