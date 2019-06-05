Финансы
Российский фондовый рынок начал торги снижением индексовФинмаркет 03 июня в 03:03
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти на фоне торгового противостояния США с остальным миром.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 03:29
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
5 июня певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отмечают хрустальную свадьбу - 15 лет жизни в браке.
Обновлено в 03:01
Происшествия
В Тольятти завели дело из-за перевёрнутого батута с детьми
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после опрокидывания батута в Тольятти.
Обновлено вчера в 12:11
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар на юге Москвы
Обновлено в 02:49
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat получил особую версию Octane Edition
707-сильный американский монстр теперь получил особую версию Octane Edition, доступную в течение ограниченного периода времени, поскольку Dodge прекратит ее продажи в конце жизненного цикла автомобиля 2019 модельного года.
Обновлено в 01:16
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Росреестр разъяснил порядок прописки на даче
Замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова пояснила, что дом, в котором намерен прописаться гражданин, должен быть зарегистрирован в реестре недвижимости, то есть находится в собственности как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соответствовать градостроительным нормам и требованиям к жилому помещению.
Обновлено в 03:34
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Генсек ООН намерен встретиться с Путиным на ПМЭФ-2019
Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание, на котором 7 июня выступят Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Обновлено в 03:38
Политика
Слуцкий рассказал об условиях возвращения России в ПАСЕ
Леонид Слуцкий заявил, что Россия вернётся в ПАСЕ только в том случае, если Ассамблеей будет принят доклад по полномочия Петры де Суттер с сопутствующими рекомендациями регламентного комитета 24 июня – в первый день сессии.
Обновлено 03 июня в 15:38
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Единоборства
UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Порье
UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 00:22
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Общество
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Обновлено вчера в 10:56
Космос
Китай впервые осуществил космический запуск с морской платформы
Китай впервые в своей истории осуществил успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы.
Обновлено в 03:35
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Политика
Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность военных действий против Ирана, сообщает 5 июня Al Arabiya.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено вчера в 10:37