Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:31
Торги на российском рынке акций начались в среду незначительным снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 0,04% к предыдущему закрытию и составил 2705,18 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,01% до 1307,45 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Финансы
Минэкономразвития сохраняет прогноз по росту ВВП России в 1,3%
Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития, ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский не спешит назначать Саакашвили на государственный пост
Администрация президента Украины Владимира Зеленского не рассматривает назначение бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили на официальную должность, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.
Обновлено в 04:10
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Госкорпорация «Ростех» запустила в продажу дальномерную камеру «Зенит М». Модель стала первой с момента возрождения бренда и будет выпущена в количестве 500 штук.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
Оппозиционеры на Украине объединятся
Как отмечается, такое решение оппозиционеры приняли, чтобы перехватить инициативу на юго-востоке страны и набрать больше голосов на выборах в парламент 21 июля.
Обновлено в 02:25
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
В «АвтоВАЗе» напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).
Обновлено в 05:29
Культура
Канделаки предложила BadComedian помощь своих юристов
Глава «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что Евгений Баженов отказался продать ей канал BadComedian, чтобы справиться с исками от кинокомпании Kinodanz, и предложила блогеру помощь юристов.
Обновлено вчера в 10:54
Технологии
Результаты ЕГЭ можно будет узнать «ВКонтакте»
На сайте "ВКонтакте" запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети.
Обновлено в 04:40
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Экономика
В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга
Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб. По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом.
Обновлено в 05:06
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Политика
Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту
Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Обновлено в 05:15
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Предсказана скорая гибель человечества
По словам экспертов, причинами исчезновения человечества станут изменение климата, бездействие властей, а также социальный и экономический кризисы, последовавшие за этим.
Обновлено в 03:59
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Организация «Зеленый патруль» совместно с союзом «Национальный экологический корпус» представила новый рейтинг самых чистых и самых грязных регионов России.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Ставрополье педофил едва не изнасиловал 7-летнюю девочку в подъезде
Следователи арестовали 57-летнего мужчину, который напал на 7-летнюю девочку в подъезде многоквартирного дома в Петровском районе Ставрополья.
Обновлено в 05:11
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Общество
Претендентов на пост мэра осталось шестеро
Обновлено в 03:30
Кино
Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»
Обновлено в 05:28