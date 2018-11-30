Торги на российском рынке акций стартовали в пятницу снижением основных индикаторов: индекс МосБиржи к 10:00 мск потерял 0,23% к предыдущему закрытию и составил 2393,06 пункта; РТС к этому времени опустился на 0,24% до 1138,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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