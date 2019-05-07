Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%Интерфакс 03:18
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:08, Ашберн
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Обновлено в 04:32
Политика
Предложена альтернативная дата инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй предложил перенести инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено вчера в 08:12
Технологии
Хакеры взломали Binance и украли 7000 биткоинов
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, сообщила о взломе и краже 7000 биткоинов.
Обновлено в 02:10
ЖКХ
Жителей взорвавшегося в Магнитогорске дома оштрафовали за неоплату услуг ЖКХ
Граждане, проживающие в магнитогорской многоэтажке, где в конце 2018 года произошел взрыв газа, получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с штрафными начислениями за неоплату ЖКУ в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
В Рязани собирают деньги женщине, которой ампутируют ногу
В Рязани начали сбор средств 32-летней Ольге Воробьевой, которой собираются ампутировать ногу.
Обновлено в 03:42
Общество
Минобороны опубликовало неизвестные снимки полководцев Победы
Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Украина повысила зарплаты военным в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим на передовой в Донбассе с 1 мая.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
В московском аэропорту Шереметьево произошел еще один инцидент с Sukhoi Superjet 100 — пассажиров рейса Москва — Рига пересадили с лайнера SSJ-100 компании "Аэрофлот" после того, как в салоне самолета якобы появился запах гари.
Обновлено в 04:26
Футбол
Сергей Семак: «Два дня порадовались – надо дальше работать»
Два дня порадовались – надо дальше работать.
Обновлено в 04:40
Политика
В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США
Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".
Обновлено в 01:47
Политика
На Украине хотят признать выданные в Донбассе паспорта РФ недействительными
Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что кабмин страны будет добиваться решения, по которому выданные в Донбассе российские паспорта будут считаться в стране недействительными.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Равшана Куркова провела отпуск в Мармарисе
Российская актриса Равшана Куркова провела отпуск в туристическом Мармарисе на юго-западе Турции.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Полицейский покончил с собой в центре Москвы
В центре Москвы покончил с собой сержант полиции, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене
Обновлено в 04:21
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд для вынесения приговора
Футболисты петербургского «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы, где в среду, 8 мая, им будет вынесен приговор, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 04:38
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено 06 мая в 23:32
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон надела брюки в четвертый раз за восемь лет
Герцогиня предстала перед публикой в полосатом черно-белом джемпере и темно-синих широких брюках.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
«Барселона» поздравила «Ливерпуль» с выходом в финал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 20:45
Спорт
Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
Государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что биатлонистка Мария Кручова завершила спортивную карьеру, сообщает Xsport.
Обновлено в 03:46
Хоккей
Объявлен состав сборной России по хоккею на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с заявкой команды на чемпионат мира 2019 года в Словакии, передает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Обновлено в 03:01
Общество
Мусорный разнос. Юрий Чайка указал на проблемы реформы обращения с ТКО
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка провел оперативное совещание в Екатеринбурге по взаимодействию органов прокуратуры и иных ведомственных структур с региональными властями в реализации стартовавшей с начала года реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 11:05
Гаджеты
Huawei показала лимитированную версию смартфона P30 Pro
Обновлено в 04:38
Происшествия
Не менее шести человек погибли при пожаре в Нью-Йорке
По словам полицейских, жертвами пожара стала семья из шести человек. Причины пожара устанавливаются.
Обновлено в 04:53
Общество
ЦОДД предупредил москвичей об угрозе для машин из-за погоды
«Рекомендации не оригинальны, но актуальны: не паркуйтесь возле деревьев и рекламных щитов, будьте внимательны на дороге», — сообщила пресс-служба.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидский залив
США полагают, что Иран осуществляет переброску баллистических ракет малой дальности на борту кораблей, которые находятся в Персидском заливе.
Обновлено вчера в 23:23
Космос
Рекордные вспышки на Солнце не угрожают Земле
В течение суток 6 мая было зафиксировано 12 солнечных вспышек, в том числе 6 – класса С. Вспышка класса С9.9, зафиксированная в 05:10 по всемирному времени, оказалась самой мощной за последние полтора года, хотя и намного слабее рекордной по мощности за последнее время вспышки в сентябре 2017 года.
Обновлено вчера в 03:29