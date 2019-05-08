Финансы
Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:34
Торги на российском рынке акций стартовали в среду умеренным снижением основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи потерял 0,23% к предыдущему закрытию и составил 2559,10 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,41% до 1232,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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