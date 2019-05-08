Финансы

Российский фондовый рынок открылся снижением индексовРосбалт 03:34

Торги на российском рынке акций стартовали в среду умеренным снижением основных индикаторов: к 10:00 мск индекс МосБиржи потерял 0,23% к предыдущему закрытию и составил 2559,10 пункта. Долларовый индекс РТС опустился на 0,41% до 1232,73 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский фондовый рынок открылся снижением индексов

Росбалт03:34

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:11

Фондовые торги в России начались ростом

Банки.рувчера в 03:12

Рынок акций РФ умеренно снижается по основным индексам

ПРАЙМ03:12

Рекордсмен на час: новости финансового рынка

Санкт-Петербургские ведомости05 мая в 22:30
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SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
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Суд признал виновными футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.
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Обновлено в 05:21
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Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Общество

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Министерство обороны России опубликовала очередную партию уникальных и неизвестных фотографий, посвященных советским военачальникам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 03:47
Общество

В Совфеде предложили разделять длинные праздничные выходные в России

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Обновлено в 06:15
Политика

Коломойский заявил о возможной перезагрузке экономики Украины, как в 1917 году

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в опубликованном на сайте YouTube интервью Bigus.info выразил мнение, что Украине требуется полная перезагрузка экономики, как в 1917-м году, когда была организована общегосударственная национализация.
Обновлено в 05:07
Авто

Тюнеры выпустили уникальный кабриолет Bentley Continental GT

Специалисты тюнинг-ателье Mulliner представили особую версию кабриолета Bentley Continental GT Convertible, которая получила приставку Bavaria Edition.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Туристическая группа из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 00:35
Общество

Экс-глава московского департамента ЖКХ возглавил «Мосгаз»

Гасангаджиев уже возглавлял "Мосгаз", он был гендиректором компании до сентября 2017 года, когда стал главой столичного департамента ЖКХ.
Обновлено в 05:54
Театры

Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной

Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

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Обновлено в 06:21
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Фигуристка Трусова претендует на звание молодой спортсменки года

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Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

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Обновлено в 05:07
Общество

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Как отмечается, на основе данных, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года возросло на 70%.
Обновлено в 01:08
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СКР назвал несколько возможных причин трагедии в аэропорту Шереметьево

Обновлено 06 мая в 10:06
Общество

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«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
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Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова

Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

Из-за падения пассажира на синей ветке метро увеличены интервалы

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Происшествия

В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
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