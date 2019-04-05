Финансы

Российский фондовый рынок открылся слабым ростом индексовРосбалт 03:41

Торги на российском рынке акций начались в пятницу незначительным ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,05% к предыдущему закрытию и достиг 2536,66 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,04% до 1220,46 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский фондовый рынок открылся слабым ростом индексов

Росбалт03:41

Российский фондовый рынок открылся незначительным ростом

Финмаркет03:03
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Игры

Super Meat Boy Forever не выйдет в этом месяце

Разработчики из студии Team Meat планировали выпустить Super Meat Boy Forever уже в этом месяце, в апреле 2019 года, но в своём официальном Twitter-аккаунте сообщили, что перенесли игру.
Обновлено в 03:01
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Политика

Алексей Рогозин ушел с руководящих постов в ОАК и ПАО «Ил»

Алексей Рогозин освободил руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации и авиационном комплексе «Ил».
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие

В Германии призвали распустить НАТО

НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео со съемок последнего видеоклипа Юлии Началовой

Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся 16 марта российской певицы и актрисы Юлии Началовой, опубликовала в своем Instagram видео с рабочими моментами съемок клипа "Я выбираю".
Обновлено в 05:59
Технологии

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Происшествия

Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело

По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности

Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля

Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты

Amazon планирует представить конкурента AirPods

Американская компания Amazon планирует выйти на рынок беспроводных наушников, представив собственный аналог наушников AirPods от Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:10
Игры

Snapchat запустил собственную игровую платформу Snap Games

Обновлено в 03:35
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей

Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Ливийская национальная армия заняла часть Триполи, сообщил источник

Обновлено в 04:18
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем

Обновлено в 03:34
Происшествия

Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла

При вскрытии в пищеводе погибшей нашли покрытый гноем обломок деревянной зубочистки длиной 3,5 сантиметра.
Обновлено в 04:17
Политика

Госдума 11 апреля рассмотрит поправки в закон о госзакупках

Депутаты рассмотрят правительственный законопроект о внесении изменений в закон о госзакупках в первом чтении 11 апреля.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
Общество

ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране

75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
Обновлено в 05:29
Наука

Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено 03 апреля в 15:12
Происшествия

Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика

«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты»

Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.
Обновлено в 03:58
Наука

«Земля-снежок» растаяла удивительно быстро

Группа ученых из Китая и США выступила с предположением, что позднепротерозойское оледенение завершилось по геологическим меркам неожиданно быстро: покрывавшие всю Землю до экватора льды растаяли за один миллион лет.
Обновлено 03 апреля в 02:36
Футбол

Жиго: если бы не увлёкся футболом, то стал бы сапёром-пожарным

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, кем бы он мог стать, если бы не начал профессионально заниматься футболом.
Обновлено в 05:49
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи

Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

В Кремле оценили призыв Трампа снизить траты на вооружение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа снизить траты на вооружение.
Обновлено в 05:18
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