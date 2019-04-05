Финансы
Российский фондовый рынок открылся слабым ростом индексовРосбалт 03:41
Торги на российском рынке акций начались в пятницу незначительным ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,05% к предыдущему закрытию и достиг 2536,66 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,04% до 1220,46 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Игры
Super Meat Boy Forever не выйдет в этом месяце
Разработчики из студии Team Meat планировали выпустить Super Meat Boy Forever уже в этом месяце, в апреле 2019 года, но в своём официальном Twitter-аккаунте сообщили, что перенесли игру.
Обновлено в 03:01
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
ЦБ лишил лицензии банк «Иваново»
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:56
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Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
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Политика
Алексей Рогозин ушел с руководящих постов в ОАК и ПАО «Ил»
Алексей Рогозин освободил руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации и авиационном комплексе «Ил».
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
В Германии призвали распустить НАТО
НАТО несет угрозу мировой безопасности, поэтому альянс необходимо распустить.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео со съемок последнего видеоклипа Юлии Началовой
Анна Исаева, пиар-директор скончавшейся 16 марта российской певицы и актрисы Юлии Началовой, опубликовала в своем Instagram видео с рабочими моментами съемок клипа "Я выбираю".
Обновлено в 05:59
Технологии
«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей
Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Происшествия
Из-за жестокого обращения с псом Серегой возбудили уголовное дело
По факту жестокого обращения с псом Серегой, который едва не погиб под колесами электрички в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Двое детей и четверо взрослых погибли от отравления газом в Кузбассе
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Житель Москвы Михаил Комаров обратился к высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) с жалобой на судью, которая, по его мнению, выглядела слишком сексуально, чем отвлекала от судебного процесса.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россия передаст Израилю найденные в Сирии останки сержанта Баумеля
Израильский танк, в котором находились военнослужащие Цви Фельдман, Иегуда Кац и Захария Баумель был захвачен в бою у деревни Султан-Яакуб в Ливане войсками Сирии в 80-х годах прошлого столетия во время Первой ливанской войны, с тех пор в Израиле их считали пропавшими без вести.
Обновлено вчера в 06:02
Гаджеты
Amazon планирует представить конкурента AirPods
Американская компания Amazon планирует выйти на рынок беспроводных наушников, представив собственный аналог наушников AirPods от Apple, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:10
Игры
Snapchat запустил собственную игровую платформу Snap Games
Обновлено в 03:35
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей
Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:46
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
При вскрытии в пищеводе погибшей нашли покрытый гноем обломок деревянной зубочистки длиной 3,5 сантиметра.
Обновлено в 04:17
Политика
Госдума 11 апреля рассмотрит поправки в закон о госзакупках
Депутаты рассмотрят правительственный законопроект о внесении изменений в закон о госзакупках в первом чтении 11 апреля.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видеоролик, на котором запечатлены ракетные стрельбы российских кораблей в ходе учений в Черном море.
Обновлено в 00:35
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ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране
75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
Обновлено в 05:29
Наука
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Обновлено 03 апреля в 15:12
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Экономика
«Магнит» подтвердил заинтересованность в покупке 100% «Ленты»
Ретейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% "Ленты", подтверждает свое предложение о приобретении торговой сети.
Обновлено в 03:58
Наука
«Земля-снежок» растаяла удивительно быстро
Группа ученых из Китая и США выступила с предположением, что позднепротерозойское оледенение завершилось по геологическим меркам неожиданно быстро: покрывавшие всю Землю до экватора льды растаяли за один миллион лет.
Обновлено 03 апреля в 02:36
Футбол
Жиго: если бы не увлёкся футболом, то стал бы сапёром-пожарным
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал, кем бы он мог стать, если бы не начал профессионально заниматься футболом.
Обновлено в 05:49
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи
Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
В Кремле оценили призыв Трампа снизить траты на вооружение
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призыв американского лидера Дональда Трампа снизить траты на вооружение.
Обновлено в 05:18