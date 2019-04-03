Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:42
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Врачи назвали самые полезные и вредные супы
По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Политика
России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
Обновлено в 18:40
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500
В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.
Обновлено в 12:22
Экономика
Saudi Aramco интересуется блокпакетом в «Новомете» и обсуждала это с ФАС
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco консультировались с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по покупке доли в "Новомете", которая предполагает передачу иностранцам блокирующего пакета акций российской компании, сообщила РИА Новости начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова.
Обновлено в 12:57
Экономика
Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).
Обновлено в 16:29
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Экономика
Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты
Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Политика
Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко
Обновлено в 15:52
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Политика
WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Политика
В США в пятый раз заблокировали резолюцию о публикации доклада Мюллера
Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол в пятый раз заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».
Обновлено в 14:21
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
Обновлено в 20:33
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Американец попал за решетку за жестокость к рыбе
В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.
Обновлено в 13:59
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Здоровье
Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез
По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".
Обновлено в 07:07
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
Обновлено в 22:15