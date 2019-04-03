Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:42

Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.

Политика «Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина» "Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.

Здоровье Врачи назвали самые полезные и вредные супы По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.

Политика России задали вопросы о сбитом «Боинге» В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».

Экономика Маск потерял более $1 млрд за две минуты Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Театры Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Гаджеты В России стартовали продажи игрового ноутбука Acer Predator Triton 500 В России официально стартовали продажи мощного игрового ноутбука Acer Predator Triton 500.

Экономика Saudi Aramco интересуется блокпакетом в «Новомете» и обсуждала это с ФАС Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco консультировались с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по покупке доли в "Новомете", которая предполагает передачу иностранцам блокирующего пакета акций российской компании, сообщила РИА Новости начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС Олеся Мильчакова.

Экономика Сеть детских магазинов «Бегемот» признана банкротом Арбитражный суд Москвы признал банкротом ритейлера «Бегемот» по иску Московского кредитного банка (МКБ).

Происшествия Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.

Происшествия Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме «В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.

Экономика Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов.

Происшествия Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.

Авто Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Политика WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.

Политика В США в пятый раз заблокировали резолюцию о публикации доклада Мюллера Сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол в пятый раз заблокировал резолюцию об обнародовании доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве».

Кино Актер Алексей Булдаков умер во сне Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Происшествия Американец попал за решетку за жестокость к рыбе В офисе шерифа отметили, что мужчина стал первым жителем округа, которого уличили в жестокости к рыбе.

Гаджеты В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.

Здоровье Для подростков в РФ хотят ввести обязательное УЗИ молочных желез По статистике у подростков (от 13 до 17 лет) заболевания молочной железы выявляются у 20-24% пациенток, при том из них узловые формы составляют 16,2%, а диффузные – 83,8%. Также кисты встречаются у 6-10 процентов девочек, перелает РИА "Новости".

Армия и оружие Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения Польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад готов применить ядерное оружие против России в том случае, если с ее стороны начнется "агрессия".