Экономика
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 03 апреля в 03:42
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализ крови на наркотики и алкоголь перед дебатами в преддверии второго тура выборов.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Общество
ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране
75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
Обновлено в 05:29
Спорт
Эксперт: Орсер не поможет Медведевой разучить четверной
Обновлено в 05:10
Политика
Европарламент: Теперь газ из «Северного потока-2» подорожает
Европарламент утвердил поправки в газовую директиву ЕС, которые могут негативно сказаться на «Северном потоке-2».
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Здоровье
По данным ВОЗ продолжительность жизни изменилась
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
Киев пообещал действовать в Чёрном море с НАТО, не спрашивая Россию
НАТО и Украина не будут спрашивать у России разрешения, что делать в Чёрном море, заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку
Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения стали самыми востребованными в России.
Обновлено в 02:58
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Компания Ford Sollers начнёт увольнять сотрудников
Совместное предприятие Ford Sollers запустило программу добровольного увольнения для своих сотрудников.
Обновлено в 04:04
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Политика
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
4 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел в Вашингтоне встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ, во время которой заявил о том, что КНР, России и США следует провести переговоры о сокращении расходов на вооружение.
Обновлено в 03:52
Общество
Алексей Цыденов: «Бурятия построит самые лучшие очистные на Байкале»
Бурятия построит самые лучшие очистные сооружения на Байкале, заменив устаревшие, заявил глава региона Алексей Цыденов сегодня на пресс-конференции в ТАСС.
Обновлено в 06:39
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
Обновлено в 04:59
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» закрыли на месяц за нарушения
Суд приостановил работу интернет-магазина "Плеер.ру" на 30 суток за продажу товаров без кассовых чеков, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Савеловском суде Москвы.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Кому достанется наследство режиссера Георгия Данелии
Обновлено вчера в 10:18