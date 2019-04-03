Экономика

Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 03 апреля в 03:42

Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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