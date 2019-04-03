Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:42
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
Обновлено в 11:04
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Общество
В Аргентине выпустили ограниченную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем
Обновлено в 16:03
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Цена за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ составит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб - 37 990 рублей.
Обновлено в 15:09
Наука
Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере
Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Кино
В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»
В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Политика
Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Музыка
Мариинский театр представит в Москве мистерию Рихарда Вагнера «Парсифаль»
4 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве солисты, хор и оркестр петербургского Мариинского театра представят концертное исполнение одного из самых известных и сложных произведений великого немецкого композитора Рихарда Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль».
Обновлено в 04:10
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Каррера был готов возглавить «Ювентус»
Обновлено в 16:13
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц
36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Футбол
«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара
Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43
Экономика
Прогноз роста ВВП Германии в этом году резко ухудшен
Эксперты ведущих исследовательских институтов ФРГ более чем вдвое понизили оценку роста экономики Германии в текущем году.
Обновлено в 06:20
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В филиале вуза на Кубани прошли обыски, изъято 100 миллионов рублей
В марте этого года одна из секретарей была задержана правоохранителями на рабочем месте при получении 1 млн. 800 тыс. рублей, сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю В ходе обысков в здании вуза и по месту жительства сотрудников было изъято более 100 млн. рублей.
Обновлено в 10:34
Политика
В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет
Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил запросил в Службе внутренних доходов налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Игры
Для Civilization VI вышла модификация с реалистичным визуалом из Civilization V
В мастерской Steam появилась свежая модификация для «мультяшной» Civilization VI, которая возвращает более реалистичный визуальный стиль из Civilization V. Автор работы изменил цвета многих текстур растительности, придал зданиям и юнитам более нейтральные тона, а также скорректировал другие визуальные аспекты стратегии.
Обновлено в 11:07
Гаджеты
Logitech анонсировала модульную конференц-камеру Rally
Компания Logitech провела в Москве презентацию модульной конференц-камеры Logitech Rally с поддержкой разрешения Ultra HD 4K.
Обновлено в 15:43
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48