Финансы

Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:42

Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Билеты на бочку: цены на авиаперевозки продолжают рост, несмотря на снижение стоимости керосина

Известия17:02

Мировые фондовые биржи. Итоги первого квартала 2019

Санкт-Петербургские ведомости01 апреля в 00:30

Рынок акций РФ открыл торги четверга в небольшом минусе

ПРАЙМ03:11

Санкционная тема увела российские индексы вниз

Finam.Ru03:26

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:11

Торги на российском рынке акций начались снижением индексов

Росбалт03:30

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру12:01
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Политика

МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

Москва требует от Японии признать итоги Второй мировой войны и суверенитет РФ над южными Курилами, однако официальный Токио пока демонстрирует неготовность к такому шагу.
Обновлено в 11:04
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Общество

В Аргентине выпустили ограниченную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем

Обновлено в 16:03
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

Цена за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ составит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб - 37 990 рублей.
Обновлено в 15:09
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Политика

Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Музыка

Мариинский театр представит в Москве мистерию Рихарда Вагнера «Парсифаль»

4 апреля в концертном зале «Зарядье» в Москве солисты, хор и оркестр петербургского Мариинского театра представят концертное исполнение одного из самых известных и сложных произведений великого немецкого композитора Рихарда Вагнера — торжественную мистерию «Парсифаль».
Обновлено в 04:10
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Каррера был готов возглавить «Ювентус»

Обновлено в 16:13
Спорт

Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

Обновлено в 13:40
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Актер Руденко впервые заговорил о разрыве с Татьяной Арнтгольц

36-летний актер Анатолий Руденко впервые раскрыл причины расставания с Татьяной Арнтгольц, с которой он сблизился во время съемок сериала "Простые истины".
Обновлено в 06:57
Футбол

«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара

Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Хоккей

Матч КХЛ закончился массовой дракой

Обновлено в 16:29
Гаджеты

Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43
Экономика

Прогноз роста ВВП Германии в этом году резко ухудшен

Эксперты ведущих исследовательских институтов ФРГ более чем вдвое понизили оценку роста экономики Германии в текущем году.
Обновлено в 06:20
Политика

Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

В филиале вуза на Кубани прошли обыски, изъято 100 миллионов рублей

В марте этого года одна из секретарей была задержана правоохранителями на рабочем месте при получении 1 млн. 800 тыс. рублей, сообщили "Живой Кубани" в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю В ходе обысков в здании вуза и по месту жительства сотрудников было изъято более 100 млн. рублей.
Обновлено в 10:34
Политика

В Конгрессе США запросили налоговые декларации Трампа за шесть лет

Председатель комитета по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США Ричард Нил запросил в Службе внутренних доходов налоговые декларации американского лидера Дональда Трампа, передает CNN.
Обновлено вчера в 23:25
Общество

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено вчера в 15:23
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Игры

Для Civilization VI вышла модификация с реалистичным визуалом из Civilization V

В мастерской Steam появилась свежая модификация для «мультяшной» Civilization VI, которая возвращает более реалистичный визуальный стиль из Civilization V. Автор работы изменил цвета многих текстур растительности, придал зданиям и юнитам более нейтральные тона, а также скорректировал другие визуальные аспекты стратегии.
Обновлено в 11:07
Гаджеты

Logitech анонсировала модульную конференц-камеру Rally

Компания Logitech провела в Москве презентацию модульной конференц-камеры Logitech Rally с поддержкой разрешения Ultra HD 4K.
Обновлено в 15:43
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
Как работают Яндекс.Новости?
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