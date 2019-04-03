Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:42
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено в 19:16
Общество
Социальные пенсии в Сахалинской области проиндексированы на 2%
Перечисленные социальные пенсии в Сахалинской области выплачиваются с соответствующим районным коэффициентом.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 24 летательных аппарата вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:26
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Российская ракета «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею
Российская межконтинентальная крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» получит мощную аккумуляторную батарею.
Обновлено в 19:24
Гаджеты
Смартфон-слайдер Samsung Galaxy A90 с поворотной камерой показался на видео
В сети появились рендеры и видео с готовящемся к выпуску смартфоном Samsung Galaxy A90, пока не представленном производителем официально.
Обновлено в 12:57
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
Обновлено в 10:23
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Политика
Что делать с авианосцем: «Адмирал Кузнецов» может не вернуться в строй
Докование — важная часть восстановления технической готовности корабля, без чего «Кузнецов» не сможет вернуться в строй, хотя бы потому, что только в доке можно заново установить на корабль снятые ранее в процессе ремонта гребные винты.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Общество
Названо место похорон Георгия Данелии
Обновлено в 08:59
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Хоккей
Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче
Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко
Обновлено в 11:39
Политика
Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК
Алексей Рогозин уходит с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
Обновлено в 12:26
Интернет
На iOS вышло приложение WhatsApp для бизнеса
Стоит отметить, что WhatsApp Business доступно на Android еще с прошлого года, однако полноценно вышло на iOS только сейчас.
Обновлено в 09:35
Политика
Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.
Обновлено в 17:13
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Футбол
Антич: «„Золотой мяч“ Модрича – абсурд. Он не отдает голевых передач и не забивает»
В текущем клубном сезоне 33-летний Модрич забил 4 гола и отдал 7 ассистов в 40 играх всех турниров.
Обновлено в 18:15
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой
Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено в 18:02