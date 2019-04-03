Финансы

Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:42

Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,56% к предыдущему закрытию и достиг 2541,89 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,89% до 1227 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Санкционная тема увела российские индексы вниз

Finam.Ru03:26

Индексы РФ завершили торги разнонаправленно

Банки.ру12:01

Российские фондовые индексы завершили торги четверга без единой динамики

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ПРАЙМ03:11

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов не показали единой динамики

ТАСС12:21

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:11

Мировые фондовые биржи. Итоги первого квартала 2019

Санкт-Петербургские ведомости01 апреля в 00:30
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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

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Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика

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В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
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Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Гаджеты

Apple снизила цену на колонку HomePod до 299 долларов

Apple снизила цену на колонку HomePod до 299 долларов в США, тогда как ранее она предлагалась за 349 долларов.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

Обновлено в 12:23
Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

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Обновлено в 12:23
Театры

Во время спектакля в Петербурге актриса дала пощечину зрительнице

Обновлено в 12:13
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Интернет

Южная Корея первой в мире запустила 5G

Первой страной в мире, которая запустила 5G в тестовом режиме, была Швеция, однако коммерческая сеть там появится не раньше 2021 года.
Обновлено в 02:45
Космос

Стала известна причина отсрочки пуска «Союза» с космодрома «Куру»

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с четырьмя британскими спутниками связи O3b с космодрома «Куру» отложили на полчаса для дополнительных проверок наземного оборудования.
Обновлено в 12:58
Политика

В Киеве переименовали улицу в честь сенатора Джона Маккейна

Улица Киева, носившая имя советского разведчика Ивана Кудри, переименована в честь американского сенатора Джона Маккейна, сообщила 4 апреля газета «Сегодня».
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Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

Роструд напомнил о выходных днях в майские праздники

СМИ приводят слова заместителя главы Роструда: Иван Шкловец напомнил, что из-за переноса выходных с 5, 6 января и 23 февраля в мае россияне получат настоящие весенние каникулы — пишут «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 13:19
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

Дилеры Volvo начали принимать заказы на новый V60 Cross Country в России.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум

Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено в 09:19
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Авто

«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название

Вероятно, речь идет о долгожданном электрическом кроссовере, созданном по образу легендарного «Мустанга».
Обновлено в 07:30
Здоровье

Стало известно, как долго россияне ожидают прибытия скорой помощи

Среднее время ожидания кареты скорой помощи в России составляет 25,8 минут. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Росстата за 2018 года.
Обновлено вчера в 09:59
Политика

Лукашенко встретился с Медведчуком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с украинским политиком Виктором Медведчуком и обсудил перспективы развития Украины после президентских выборов.
Обновлено в 08:31
Общество

Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов

Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Карлоса Гона арестовали в рамках нового дела

Адвокат бывшего главы Nissan Карлоса Гона подал в отставку В начале марта Гона отпустили под залог в ¥ 1 млрд ($8,93 млн).
Обновлено в 01:10
Технологии

В Аргентине выпустили презервативы для секса по согласию, которые можно открыть только вдвоем

Представители аргентинской компании Tulipan, которая производит интимные товары, выпустили лимитированную партию презервативов, которые можно открыть только вдвоем.
Обновлено в 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
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