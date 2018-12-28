Финансы

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов
Росбалт
02:36

Торги на российском рынке акций стартовали в пятницу ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,62% к закрытию предыдущего дня и достиг 2342,24 пункта; долларовый индекс РТС к этому времени поднялся на 0,38% до 1060,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт02:36

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Российский рынок готовится к заключительному рывку

Finam.Ru12:37

Итоги дня: акции выросли вслед за мировыми рынками, рубль подешевел

РБК12:25

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалт02:36

Рынок акций РФ вырос в пятницу во главе с РусАлом вслед за миром, подъем сдерживала слабая нефть

Финмаркет11:39

STOCKS-Акции РФ немного прибавили вслед за иностранными биржами, Русал лучше рынка

Financial One08:59

Рынок акций РФ закрылся ростом третий день подряд, несмотря на неуверенную нефть

ПРАЙМ12:04
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Происшествия

В Египте взорван туристический автобус

Обновлено в 12:28
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Политика

РПЦ объединит свои западноевропейские приходы

Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
Обновлено в 13:51
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Обновлено в 14:20
Политика

Украина формально сняла запрет на въезд мужчин из России

Киев формально снял запрет на въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, введенный раннее в рамках военного положения.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве

В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Спорт

Россиянин Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Обновлено в 13:29
Происшествия

В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Политика

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

В Крыму на российско-украинском участке границы завершено строительство ограждения длиной более 60 км. Его возведение связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.
Обновлено в 06:44
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород

Обновлено в 07:25
Политика

РПЦ призвала поместные церкви не признавать «новую церковь» на Украине

В пятницу, 28 декабря, в журнале Священного синода РПЦ был опубликован призыв "к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей", в котором РПЦ попросила не признавать сообщество, учрежденное на так называемом "объединительном соборе", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:15
Хоккей

Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Обновлено в 04:20
Политика

Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:44
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Футбол

Геркус объявил об уходе из «Локомотива»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Футбол

Тонкости контракта: Кокорин не сыграет с охраной «Бутырки»

Обновлено в 15:34
Хоккей

Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»

ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие

На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года

Обновлено в 14:58
Происшествия

В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу

В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Спорт

Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что большое влияние на психику самых популярных фигуристок России оказывают журналисты.
Обновлено в 08:39
Политика

Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»

Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено в 15:11
Происшествия

«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России

Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено в 09:10
Экономика

Метростроевцы Петербурга так и не получили зарплату

Метростроители Петербурга, которым месяцами не платят зарплату, съехались к офису генерального подрядчика подземки ОАО «Метрострой», где состоялось совещание с руководством.
Обновлено в 02:44
Происшествия

BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено в 13:53
Происшествия

В Набережных Челнах произошла массовая драка на новогоднем корпоративе

Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Обновлено в 11:31
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