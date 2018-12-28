Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексов
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт02:36
Торги на российском рынке акций стартовали в пятницу ростом основных индикаторов: рублевый индекс МосБиржи к 10:01 мск прибавил 0,62% к закрытию предыдущего дня и достиг 2342,24 пункта; долларовый индекс РТС к этому времени поднялся на 0,38% до 1060,65 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Росбалт02:36
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
В Египте взорван туристический автобус
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено в 14:05
Политика
РПЦ объединит свои западноевропейские приходы
Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
Обновлено в 13:51
Политика
Путин и Меркель провели телефонные переговоры
Обновлено в 14:20
Политика
Украина формально сняла запрет на въезд мужчин из России
Киев формально снял запрет на въезд в страну для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, введенный раннее в рамках военного положения.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Неизвестные с битой напали на рэпера Птаху в Москве
В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя
Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Спорт
Россиянин Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Обновлено в 13:29
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
Обновлено в 10:48
Политика
В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной
В Крыму на российско-украинском участке границы завершено строительство ограждения длиной более 60 км. Его возведение связано с угрозами прорыва украинских диверсантов.
Обновлено в 06:44
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород
Обновлено в 07:25
Политика
РПЦ призвала поместные церкви не признавать «новую церковь» на Украине
В пятницу, 28 декабря, в журнале Священного синода РПЦ был опубликован призыв "к предстоятелям и священным синодам братских поместных православных церквей", в котором РПЦ попросила не признавать сообщество, учрежденное на так называемом "объединительном соборе", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:15
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.
Обновлено в 06:44
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Футбол
Геркус объявил об уходе из «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Футбол
Тонкости контракта: Кокорин не сыграет с охраной «Бутырки»
Обновлено в 15:34
Хоккей
Дубль Капризова помог ЦСКА обыграть «Ак Барс»
ЦСКА победил «Ак Барс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
На Украине ожидают получить патрульные катера США в июле 2019 года
Обновлено в 14:58
Происшествия
В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу
В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
Обновлено вчера в 10:50
Спорт
Ягудин рассказал, кто ломает психику Загитовой и Медведевой
Олимпийский чемпион-2002 по фигурному катанию Алексей Ягудин сказал, что большое влияние на психику самых популярных фигуристок России оказывают журналисты.
Обновлено в 08:39
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено в 15:11
Происшествия
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено в 09:10
Экономика
Метростроевцы Петербурга так и не получили зарплату
Метростроители Петербурга, которым месяцами не платят зарплату, съехались к офису генерального подрядчика подземки ОАО «Метрострой», где состоялось совещание с руководством.
Обновлено в 02:44
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Набережных Челнах произошла массовая драка на новогоднем корпоративе
Празднование Нового года в одном из кафе Набережных Челнов переросло в массовую драку, но претензий друг к другу уже никто не имеет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану.
Обновлено в 11:31