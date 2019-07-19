Финансы
Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру вчера в 03:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага
По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Гаджеты
Индийский рынок серверов обрушился на 16,2%
Продажи серверов в Индии в годовом выражении сократились на 16,2%. В первом квартале 2019 года объем рынка составил 298,0 млн долларов, тогда как год назад он был равен 355,8 млн долларов.
Обновлено в 03:48
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Футбол
Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду
Обновлено в 07:25
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Общество
В России предложили не считать пиво алкоголем
Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.
Обновлено в 05:38
Экономика
Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций
Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Наука
Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел
Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено вчера в 18:35
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае
Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
Обновлено в 07:05
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Футбол
Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020
Компания Konami представила экс-нападающего «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавин в качестве легенды в футбольном симуляторе PES 2020.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.
Обновлено в 07:57
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Спорт
Российские синхронистки взяли золото в комбинации на ЧМ
Российские синхронистки завоевали очередное золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:46
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Происшествия
На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице
Обновлено в 07:05
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Обновлено в 05:11
Общество
В Британии родился первый ребенок без матери
Обновлено вчера в 02:28
Кино
Профессор Халк и два Кэпа. Сценаристы раскрыли альтернативные идеи «Мстителей»
Во время ежегодного Comic-Con сценаристы «Войны Бесконечности» и «Финала» рассказали, от каких идей были вынуждены отказаться в итоговом сценарии этих двух частей «Мстителей».
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50