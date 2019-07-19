Финансы

Московская биржа открылась ростомВзгляд.ру вчера в 03:19

Следует из данных Московской биржи.
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Индекс Московской биржи опустился до 2700 пунктов

Коммерсантъвчера в 19:07

Торги на российской бирже стартовали в минусе

МонаВиста18 июля в 07:48

Рынок акций РФ уверенно растет после шестидневного снижения

ПРАЙМвчера в 03:17

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,6-1%

ТАССвчера в 03:09

Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

Росбалтвчера в 03:37

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Банки.рувчера в 03:05

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:19
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Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Происшествия

Луценко заявил о «проверке десятков тысяч лиц» из-за убийства Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета «допрошены сотни лиц и проверены десятки тысяч».
Обновлено в 07:41
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Гаджеты

Индийский рынок серверов обрушился на 16,2%

Продажи серверов в Индии в годовом выражении сократились на 16,2%. В первом квартале 2019 года объем рынка составил 298,0 млн долларов, тогда как год назад он был равен 355,8 млн долларов.
Обновлено в 03:48
Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Футбол

Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду

Обновлено в 07:25
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Общество

В России предложили не считать пиво алкоголем

Как отмечается, Минпромторг предложил перестать считать пиво алкогольной продукцией.
Обновлено в 05:38
Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Поправки касаются инвестиций в ценные бумаги и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.
Обновлено в 05:00
Наука

Сеть Wi-Fi негативно влияет на поведение пчел

Сотрудники Института физиологии имени Павлова РАН считают, что высокочастотные электромагнитные поля, излучаемые устройствами Wi-Fi, негативно влияют на пищевое поведение пчел.
Обновлено вчера в 18:35
Интернет

«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina

«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае

Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
Обновлено в 07:05
Общество

Беглов пообещал разорвать контракты с застройщиками-шантажистами

Обновлено в 07:36
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей

Житель Кубани лишился 55 тыс. рублей, невольно "расплатившись" с водителем такси в Москве.
Обновлено в 06:17
Энергетика

Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо

В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Хоккей

Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Футбол

Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020

Компания Konami представила экс-нападающего «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавин в качестве легенды в футбольном симуляторе PES 2020.
Обновлено в 08:13
Единоборства

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Военные доставили в Тулун 10 тонн гуманитарной помощи

ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза.
Обновлено в 07:57
Культура

Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Спорт

Российские синхронистки взяли золото в комбинации на ЧМ

Российские синхронистки завоевали очередное золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:46
Здоровье

У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина

Обновлено вчера в 12:24
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Происшествия

На Анастасию Приходько напали на концерте в Виннице

Обновлено в 07:05
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Обновлено в 05:11
Общество

В Британии родился первый ребенок без матери

Обновлено вчера в 02:28
Кино

Профессор Халк и два Кэпа. Сценаристы раскрыли альтернативные идеи «Мстителей»

Во время ежегодного Comic-Con сценаристы «Войны Бесконечности» и «Финала» рассказали, от каких идей были вынуждены отказаться в итоговом сценарии этих двух частей «Мстителей».
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая

Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
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