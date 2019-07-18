Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций начались в пятницу существенным ростом основных индикаторов: к 10:02 мск индекс МосБиржи прибавил 0,61% к предыдущему закрытию и достиг 2718,96 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 1,02% до 1363,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика
Украинский боксёр-чемпион Гвоздик не поверил в агрессию России
Украина не была жертвой российской агрессии, а межнациональный конфликт был выгоден прежнему президенту Петру Порошенко, чтобы отвлечь соотечественников от разграбления страны.
Обновлено в 11:59
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Космос
Украина ведет разработку собственного космолета
В сообщении на сайте предприятия говорится, что космолет планируется использовать для многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения на Землю грузов и космонавтов.
Обновлено в 11:12
Политика
Путина не пригласили в Польшу на годовщину Второй мировой
«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — заявил он.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Наука
Ученые назвали простой способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
Ранее Всемирная Организация Здравоохранения назвала условия, при которых до минимума снижается вероятность развития деменции.
Обновлено в 12:23
Кино
Король ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну собственной гибели
Словацкий актер Владимир Фурдик, исполнивший роль Короля Ночи в сериале «Игра престолов» иронически прокомментировал недоумение поклонников по поводу того, как именно Арье Старк удалось убить его персонажа.
Обновлено в 09:14
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Авто
Центр для разработки беспилотников BMW и Tencent откроют в Китае
Две компании, немецкий автопроизводитель BMW и китайская компания Tencent, собираются совместными усилиями открыть вычислительный центр по проектировке беспилотных машин.
Обновлено в 12:16
Наука
Ученые нашли новую элементарную частицу, но это не точно
Обновлено 16 июля в 06:09
Наука
Сверхпроводимость муаровой сверхрешетки из графена оказалась настраиваемой
Экспериментальные исследования сверхрешеток из трехслойного графена, расположенного между листами нитрида бора, позволили обнаружить фазовые переходы из металлического состояния в моттовский диэлектрик, а из него — в сверхпроводник.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси».
Обновлено в 07:56
Политика
В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»
Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Гаджеты
Приглашения уже разосланы. Флагманский смартфон Honor 20 Pro готов к запуску в России
Смартфон Honor 20 Pro может похвастаться четверной основной камерой с модулями разрешением 48, 16, 8 и 2 Мп, дисплеем диагональю 6,26 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей с отверстием под фронтальную камеру разрешением 32 Мп, SoC Kirin 980, аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.
Обновлено в 11:30
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому
Обновлено в 09:27
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Обновлено в 02:21
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено в 11:56