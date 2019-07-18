Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 03:37
Торги на российском рынке акций начались в пятницу существенным ростом основных индикаторов: к 10:02 мск индекс МосБиржи прибавил 0,61% к предыдущему закрытию и достиг 2718,96 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 1,02% до 1363,58 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено в 14:09
Авто
Модели Jaguar Land Rover получат детали из пластиковых отходов
Автопроизводитель из Великобритании подписал договор о сотрудничестве с химическим концерном BASF, по условиям которого они совместными усилиями будут перерабатывать пластиковые отходы и повторно его использовать при строительстве автомобилей.
Обновлено в 11:02
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«Нашествие» установит прямой телемост с МКС
Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Космос
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Обновлено в 15:45
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Китае
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Обновлено в 08:05
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Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Исследование агентства АКРА было опубликовано накануне под заголовком «Как избежать ипотечного кризиса в России».
Обновлено в 09:53
Интернет
YouTube Music позволит быстро переключаться между аудио и видео
Сервис YouTube Music получил обновление, которое позволит переключаться между просмотром клипа и прослушиванием аудио.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В ДНР прокомментировали заявления Киева об ответном огне
Заявления представителей Киева о праве украинских силовиков открывать ответный огонь могут быть подготовкой обоснования для возможного нарушения ими нового перемирия в Донбассе, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Обновлено в 10:01
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В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
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Энергетика
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Обновлено в 16:23
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Мутко доложил Путину о происходящем в Иркутской области
О ходе восстановительных работ по ликвидации последствий наводнения доложил президенту России Владимиру Путину вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Пентагон: США следят за ситуацией у берегов Ирана, не нарушая его воздушное пространство
Американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, находящихся в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 18:24
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин пообещал помощь от властей бизнесу в зоне паводка в Приангарье
"Значит, нужно будет внести изменения и в указ, и в постановление правительства и предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от наводнения", — сказал в связи с этим президент.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
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Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено вчера в 08:17
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено в 19:05
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56