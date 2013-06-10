Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,52% к предыдущему закрытию и достиг 2573,11 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,83% до 1265,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Общество
На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей
Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Здоровье
Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком
Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Наука
Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу
Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково
Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики
"На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:08
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Общество
Роскачество определило лучший кефир
Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Авто
УАЗ представил новую версию «буханки»
Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Медведев оценил размеры пенсий в России
Российский премьер Дмитрий Медведев согласился с тем, что размеры пенсий в стране далеки от того, чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни.
Обновлено вчера в 07:18
Технологии
ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки
В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
В Гааге обязали Россию заплатить Украине за имущество в Крыму
Постоянный третейский суд в Гааге вынес постановление взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу компании «Укрнафта» в качестве компенсации за имущество в Крыму, которое было утрачено после вхождения полуострова в состав России.
Обновлено 16 апреля в 10:20
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы
Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Космос
В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис
Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Авто
В России названа средняя стоимость иномарки с пробегом
На российском авторынке по итогам 2018 года средняя стоимость подержанной иномарки составила 589 тысяч 500 рублей, пишет издание «Автостат», отмечая, что данный показатель может меняться в ту или иную сторону в зависимости от возраста, пробега и бренда автомобиля.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому
Писателя Дмитрия Быкова в Уфе ввели в медикаментозную кому, рассказал прессе главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Республики Башкортостан Игорь Молчанов, передает РИА Новости сегодня, 17 апреля.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Раскрыты детали дебатов Зеленского и Порошенко в «Олимпийском»
Зураб Аласания, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, раскрыл часть деталей, касающихся проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Советница Трампа тайно приехала в Россию
Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 23:41
Авто
Европарламент утвердил список обязательных систем для всех автомобилей
С 2022 года в машинах в обязательном порядке должен быть установлен датчик усталости водителя, спиртовой иммобилайзер, система экстренного торможения, камеры заднего вида, датчики парковки, и нечто подобное черному ящику, который устанавливают в самолетах.
Обновлено вчера в 14:18
Культура
Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
В России появятся 10 миллионов безработных
«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено 16 апреля в 23:18
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Обновлено вчера в 17:44