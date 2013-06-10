Финансы

Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт вчера в 03:32

Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,52% к предыдущему закрытию и достиг 2573,11 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,83% до 1265,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индекс РТС показал максимальный рост за год

Ведомостивчера в 13:03

Рынок акций РФ вырос, индекс РТС обновил максимум больше чем за год

ПРАЙМвчера в 14:21

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:17

Российские индексы выросли по итогам торгов

Банки.рувчера в 11:59

Индекс РТС обновил максимум 2019 года

ТАССвчера в 03:19

Российский рынок акций растет на открытии торгов

Газета.Ruвчера в 03:18

Российские фондовые индексы завершили торги среды в плюсе

Росбалтвчера в 12:12
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Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Двигатель самолета Utair загорелся при взлете во Внуково

Двигатель самолета компании Utair, следовавший рейсом Москва–Махачкала, загорелся во время взлета в московском аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики

"На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:08
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Общество

Роскачество определило лучший кефир

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Обновлено вчера в 22:42
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено вчера в 06:59
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Политика

Медведев оценил размеры пенсий в России

Российский премьер Дмитрий Медведев согласился с тем, что размеры пенсий в стране далеки от того, чтобы обеспечить людям достойный уровень жизни.
Обновлено вчера в 07:18
Технологии

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Экономика

«Коммерсантъ»: группа ГАЗ попросила почти 30 млрд рублей господдержки

В конце марта Владимир Сорокин, гендиректор группы ГАЗ (принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске), направил вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками

Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

В России могут ввести новый экологический налог

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

Обновлено вчера в 17:31
Экономика

В Гааге обязали Россию заплатить Украине за имущество в Крыму

Постоянный третейский суд в Гааге вынес постановление взыскать с России 44,4 миллиона долларов в пользу компании «Укрнафта» в качестве компенсации за имущество в Крыму, которое было утрачено после вхождения полуострова в состав России.
Обновлено 16 апреля в 10:20
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Политика

США вводят санкции против Центробанка Венесуэлы

Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Центрального банка Венесуэлы.
Обновлено вчера в 14:33
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Авто

В России названа средняя стоимость иномарки с пробегом

На российском авторынке по итогам 2018 года средняя стоимость подержанной иномарки составила 589 тысяч 500 рублей, пишет издание «Автостат», отмечая, что данный показатель может меняться в ту или иную сторону в зависимости от возраста, пробега и бренда автомобиля.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому

Писателя Дмитрия Быкова в Уфе ввели в медикаментозную кому, рассказал прессе главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Республики Башкортостан Игорь Молчанов, передает РИА Новости сегодня, 17 апреля.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Раскрыты детали дебатов Зеленского и Порошенко в «Олимпийском»

Зураб Аласания, председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, раскрыл часть деталей, касающихся проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 17:39
Политика

Советница Трампа тайно приехала в Россию

Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Европарламент утвердил список обязательных систем для всех автомобилей

С 2022 года в машинах в обязательном порядке должен быть установлен датчик усталости водителя, спиртовой иммобилайзер, система экстренного торможения, камеры заднего вида, датчики парковки, и нечто подобное черному ящику, который устанавливают в самолетах.
Обновлено вчера в 14:18
Культура

Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок

Обновлено вчера в 12:41
Экономика

В России появятся 10 миллионов безработных

«Реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6—10 млн занятых», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено 16 апреля в 23:18
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Обновлено вчера в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
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