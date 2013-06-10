Финансы
Российский фондовый рынок открылся ростом индексовРосбалт 03:32
Торги на российском рынке акций стартовали в среду ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,52% к предыдущему закрытию и достиг 2573,11 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,83% до 1265,91 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
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Политика
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Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства назвал число бедных людей в стране.
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Обновлено в 11:42
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Вышел трейлер «Выше неба», нового фильма режиссера «Хорошего мальчика»
На YouTube-канале кинокомпании "Вольга" опубликован трейлер мелодрамы "Выше неба" режиссера "Хорошего мальчика" и предстоящего байопика доктора Лизы Оксаны Карас.
Обновлено в 09:45
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Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.
Обновлено в 11:15
Политика
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Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».
Обновлено в 05:19
Кино
Премьеру фильма Лунгина «Братство» перенесли на 10 мая
Фильм Павла Лунгина «Братство» выйдет в прокат 10 мая.
Обновлено в 11:02
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Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».
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Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
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В сети появился новый эпичный трейлер грядущего блокбастера «Люди Икс: Тёмный феникс».
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Необходимость укрепления военной базы России в Таджикистане обусловлена близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой.
Обновлено в 09:25
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Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом
Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
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Самолет загорелся во время взлета во Внуково
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