Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно
Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
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Здоровье
В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила
В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.
REGNUM вчера в 07:06
Спорт
СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.
Нева Спорт 06:17
Общество
На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев
На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.
Вести.Ru 04:23
Политика
Эрдогану покажут на МАКС-2019 российский истребитель Су-57
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.
REGNUM 04:51
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года
Финансово-экономическое издание Forbes составило рейтинг певиц, заработавших больше всех в 2019 году.
АБН вчера в 15:47
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее, фигуристка Евгения Медведева стала послом российской сборной на летних Играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.
РЕН ТВ 04:13
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit
На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.
ИА REX 05:33
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Транспорт
Медведев назвал низким качество региональных дорог в России
Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.
iReactor 05:26
Общество
В Комсомольске-на-Амуре паводок подтопил почти 20 жилых домов
В Комсомольском городском округе подтоплены 17 жилых домов, 16 дачных и семь приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.
Российская газета 02:44
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости вчера в 13:27
Общество
Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве
Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.
Эхо Москвы 05:32
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
"Быков" не добил даже ляп Сафонова Сафонов — самый талантливый вратарь России — В субботу "Краснодар" смотрелся немного живее во втором тайме, хотя "быки" выступают в жесточайшем графике.
Спорт-Экспресс 02:55
Политика
ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.
Ведомости 05:48
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Авто
Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe
На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.
SpeedMe 01:26
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Армия и оружие
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Авто
BMW представил бронированный кроссовер BMW X5 VR6 Protection
Компания BMW представила бронированную версию кроссовера BMW X5 – Protection VR6.
Автоновости дня вчера в 22:48
Происшествия
В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека
Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.
ТАСС 04:22
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Политика
Советник президента США Джон Болтон посетит Минск и Киев
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен в ближайшее время посетить Украину.
REGNUM вчера в 16:19
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Гаджеты
На Apple и Samsung подали в суд из-за излучения смартфонов
На Apple и Samsung подали в суд после исследования по заказу газеты Chicago Tribune, которое показало превышение норм излучения смартфонов, сообщает Forbes.
Rambler News Service вчера в 16:04