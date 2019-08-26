Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.

Здоровье В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.

Спорт СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.

Общество На ярмарке в Брянске коров нарядили в форму красноармейцев На ежегодной ярмарке в Брянске разразился скандал — племенных коров облачили в форму красноармейцев.

Политика Эрдогану покажут на МАКС-2019 российский истребитель Су-57 Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.

Политика Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.

Экономика В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Общество Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года Финансово-экономическое издание Forbes составило рейтинг певиц, заработавших больше всех в 2019 году.

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной РФ на Олимпиаде в Токио Двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Южной Корее, фигуристка Евгения Медведева стала послом российской сборной на летних Играх, которые пройдут в 2020 году в Токио.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Армия и оружие США развернули в Британии три бомбардировщика В-2А Spirit На британскую авиабазу Фейрфорд в 2:30 по московскому времени 27 августа 2019 года прибыли три американских стратегических бомбардировщика В-2А Spirit.

Шоу-бизнес Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.

Транспорт Медведев назвал низким качество региональных дорог в России Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.

Общество В Комсомольске-на-Амуре паводок подтопил почти 20 жилых домов В Комсомольском городском округе подтоплены 17 жилых домов, 16 дачных и семь приусадебных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Общество Росгвардия через сайт HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве Росгвардия через сайт поиска работы HeadHunter ищет в российских регионах бойцов для пополнения подразделений ОМОНа в Москве.

Футбол Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет» "Быков" не добил даже ляп Сафонова Сафонов — самый талантливый вратарь России — В субботу "Краснодар" смотрелся немного живее во втором тайме, хотя "быки" выступают в жесточайшем графике.

Политика ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.

Гаджеты Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.

Авто Mercedes-Benz завтра представит новый GLE Coupe На сегодняшний день информации о новом Mercedes-Benz GLE Coupe довольно мало.

Армия и оружие Начался второй этап поставки С-400 в Турцию Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.

Авто BMW представил бронированный кроссовер BMW X5 VR6 Protection Компания BMW представила бронированную версию кроссовера BMW X5 – Protection VR6.

Происшествия В Дагестане в ДТП с пассажирской «Газелью» погибли два человека Два человека погибли, восемь пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по республике.

Политика Советник президента США Джон Болтон посетит Минск и Киев Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен в ближайшее время посетить Украину.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.