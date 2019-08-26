Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно
Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
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Рынок акций РФ после негативного старта развернулся вверх на заявлениях Трампа
Интерфаксвчера в 03:29
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Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить представителям Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €34 тыс. компенсации за нарушение пунктов Конвенции по правам человека по делу аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Коммерсантъ 04:41
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Здоровье
Депутат Госдумы назвал акцию хирургов в Нижнем Тагиле саботажем
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин считает, что массовое увольнение врачей-хирургов в Нижнем Тагиле – это саботаж.
Московский Комсомолец Екатеринбург 04:31
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета вчера в 12:20
Происшествия
Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов
Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Игры
Разработчики Ion Fury отказались вводить цензуру в свою игру
Несмотря на многочисленные упреки со стороны игроков, разработчики Ion Fury отказались подвергать цензуре контент в своей игре.
REGNUM 03:59
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Кино
«Легенда №17» стала самым популярным российским фильмом 21 века
Радио Sputnik вчера в 20:00
Общество
Росстат рассказал, сколько женщин приходится на тысячу мужчин
В текущем году на тысячу мужчин приходится 1154 женщин. К 2036 году это соотношение будет равно — тысяча мужчин на 1128 женщин.
Piter.tv вчера в 02:52
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Шоу-бизнес
Любовь Успенская прошла курс оздоровления
Успенская смогла не только пройти обследование, но и побаловать себя расслабляющими процедурами.
StarHit.ru 01:00
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли из танков село Коминтерново в ДНР
Подразделения украинских силовиков утром во вторник обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донецкой народной республики (ДНР).
ТАСС 03:10
Происшествия
Фигурант расследования Ивана Голунова ушел с должности в ФСБ
Помощник начальника Управления ФСБ по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого журналист "Медузы" Иван Голунов упоминал в расследовании о похоронном бизнесе Москвы, ушел с должности ФСБ и перешел в службу безопасности крупной энергетической компании, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:13
Общество
Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук
Продукты, купленные с рук, потенциально опасны для здоровья, заявили в Роскачестве.
РИА Новости 01:27
Шоу-бизнес
Звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов похудел на 40 килограммов
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал о том, что похудел на 40 килограммов.
Вечерняя Москва вчера в 08:01
Политика
Рухани назвал условия смены политики Ирана в отношении США
Напомним, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкции против Тегерана.
REGNUM 02:18
Космос
На космодроме Восточный встретили состав с блоками ракет-носителей
В Амурской области на железнодорожную станцию Ледяная у космодрома Восточный прибыл специальный железнодорожный состав с блоками ракет-носителей (РН) «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головным обтекателем для РН «Союз-2.1б».
Амур.инфо 04:02
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Авто
Люксовый вертолёт в стиле Aurus впервые представили на МАКС-2019
Новый вертолёт люкс-класса, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне МАКС-2019.
News.ru 03:27
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летних ОИ-2020
RT на русском 04:16
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Самой высокооплачиваемой певицей 2019 года по версии Forbes стала американская исполнительница Тейлор Свифт.
Клопс вчера в 13:07
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Общество
Пенсионерам-льготникам компенсируют траты на заграничный отдых
Минтруд предлагает обязать ПФР компенсировать пенсионерам Крайнего Севера траты на часть дороги по территории РФ, если они выезжают за границу.
URA.Ru вчера в 23:04
Политика
США предъявили требования Зеленскому
Владимиру Зеленскому следует приступить к выполнению своих обещаний, заявил каналу Прямой специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер.
Рамблер 04:40
Происшествия
Из озера в Ленобласти достали автомобиль с трупом рыбака
Тело и автомобиль вытащили из озера Михалевское в Выборгском районе Ленинградской области.
Gazeta.SPb 04:29
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11