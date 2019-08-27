Финансы

РосбалтРосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно

Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
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Рынок акций РФ начал торги смешанной динамикой индексов

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