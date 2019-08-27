Финансы
РосбалтРоссийский фондовый рынок открылся разнонаправленно
Торги на российском рынке акций начались во вторник смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:00 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,04% к предыдущему закрытию и достиг 2658,38 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:14, Вашингтон
Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
RT на русском 04:45
Наука
В РЖД рассказали о прорывных квантовых технологиях
РЖД планируют внедрить разработки в области квантовых технологий к 2021 году, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает РИА Новости с пленарной сессии железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО.
DP.RU 05:02
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Футбол
Тамез готовится к игре с «Марселем»
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра огласил список 18-ти игроков, которые готовятся к этому поединку.
Bobsoccer 05:00
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Общество
В Петербурге объявили победителей конкурса районных проектов развития
Красногвардейский район Санкт-Петербурга победил в конкурсе на лучший проект развития и получит 100 млн рублей на его реализацию.
REGNUM 03:35
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
REGNUM вчера в 16:54
Киберспорт
Football Manager 2020 выходит в ноябре, в том числе на Google Stadia
SEGA и Sports Interactive анонсировали очередную часть своей серии футбольных менеджеров. Football Manager 2020 выйдет в ноябре 2019 года.
Игромания.ру вчера в 15:19
Политика
Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией
По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.
РБК 02:19
Экономика
Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 23:49
Армия и оружие
Украинские военные подвергли обстрелу окраины Горловки и юг ДНР
REGNUM вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН вчера в 04:08
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Технологии
В электронные паспорта предложили установить сим-карты
Сотовые операторы предложили установить в электронные паспорта, которые планируют ввести в России, технологию Mobile ID.
UfaTime.ru 02:12
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Транспорт
Пассажиры оценили качество сервиса в российских поездах
Исследование сервиса путешествий Туту.ру свидетельствует, что пассажиров российских поездов больше всего беспокоит проблема отсутствия Wi-Fi в поездах дальнего следования.
Реальное время 03:13
Технологии
В Арктике открыто пять новых российских островов
Все пять островов находятся на архипелаге Земля Франца-Иосифа в Карском море, а именно в бухте Виза.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:14
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
Раскрыты условия бесплатной аренды жилья в Москве
Еще один пример объявления о бесплатной аренде — комната для «девушки до 30 лет», которая согласится поддерживать чистоту в квартире и готовить еду владельцу жилья.
Lenta.ru 04:45
Кино
Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду
REGNUM вчера в 08:02
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Общество
Президент поручил – губернатор Иркутской области сделал
Пострадавшие от паводка и арендующие жилье получили право на денежную компенсацию расходов по найму жилья (12 000 рублей в месяц за период проживания с 27 июня по 31 декабря текущего года) на территории Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 23:08
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Общество
«Самый нежный»: Артемий Лебедев высказался о конфликте с Покрасом
Екатеринбург-ТВ 02:50
Политика
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Площадь перед домом правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в центре Донецка названа именем первого главы ДНР Александра Захарченко, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:33
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01