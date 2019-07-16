Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия Под Тверью отключили три энергоблока АЭС Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.

Политика Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.

Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Политика Волкер обвинил Путина в давлении на Зеленского Добавим, что 3 июля Волкер призвал Россию "внести свой вклад в установление мира в Донбассе".

Происшествия В Приморье в ДТП погибли шесть человек Шесть человек погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля у поселка Штыково в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель ЕДДС Шкотовского района.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Авто Начались продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4 Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.

Политика Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.

Гаджеты «Яндекс» научился следить за доходами своих пользователей Компания «Яндекс» запатентовала алгоритм, который сможет определять доходы пользователей своих сервисов.

Общество В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».

Политика В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.

Политика Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».

Происшествия В Барнауле спалили старинное здание В Октябрьском районе Барнаула сегодня ночью, 18 июля, сгорело старинное двухэтажное здание 1935 года постройки.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Космос Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.

Экономика Больше половины российских семей не могут купить квартиру Цены на жилье в реальном выражении, как и ставки ипотеки, за последние 10 лет снизились, но жилье доступно менее чем для половины российских семей.

Происшествия Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.

Политика Путин и Лукашенко посетили монастырь на Валааме Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на Валаам. Поездка лидеров является неформальной.

Происшествия Отдыхающие спасли несколько десятков китов, выброшенных на берег в США Несколько десятков морских млекопитающих были выброшены на берег и обречены на неминуемую гибель.

Общество В Москве побит рекорд по продажам квартир С начала года в Москве зарегистрировано на 32% больше договоров долевого участия на покупку квартир (59 266), чем за первое полугодие прошлого года, сообщило столичное управление Росреестра.

Шоу-бизнес Дочь Пугачевой Лиза Галкина станцевала Кармен Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина ощутила прилив вдохновения и станцевала Кармен, имитируя наличие кастаньет в руках.