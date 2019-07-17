Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт вчера в 03:39

Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Нефтяная слабость

Finam.Ru13:05

Рынок акций РФ в четверг умеренно снизился, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов

Финмаркет12:35

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфаксвчера в 03:17

Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

РБКвчера в 13:30

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

News.ruвчера в 05:22

Российский фондовый рынок открылся падением индексов

Росбалтвчера в 03:39

Рынок акций РФ умеренно снижается, в лидерах падения - «префы» «Транснефти»

ПРАЙМ03:13
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 18:45, Вашингтон
Авто

Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья

Обновлено в 10:38
Футбол

Мамаева и Кокорина отправили в штрафной изолятор

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в июле попали в штрафной изолятор белгородской колонии Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал начальник ИК № 4 УФСИН по Белгородской области Сергей Плясов.
Обновлено вчера в 10:27
Авто

Тюннинг-ателье Hennessey представило шестиколесный пикап Goliath

Специалисты Hennessey создали шестиколесную версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года.
Обновлено вчера в 17:22
Политика

Парубий пригрозил Зеленскому ветеранами боевых действий в Донбассе

Политик напомнил Зеленскому, что большинство заседающих в парламенте являются ветеранами боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 14:46
Происшествия

22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии

За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.
Обновлено в 12:05
Политика

В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ

Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Две россиянки пропали в Мюнхене, полицией города возбуждено уголовное дело, сообщило посольство России в ФРГ на своем сайте.
Обновлено в 12:40
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Технологии

Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV

Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
Обновлено в 13:57
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено в 11:14
Политика

МИД призвал США возобновить выдачу дипломатических виз для россиян

Москва заявила о готовности выдавать визы работникам американских дипломатических представительств, если американские власти будут соответствующим образом поступать по отношению к россиянам, работающим в посольствах на территории США.
Обновлено в 12:38
Наука

Противораковый препарат помог выбрать клетки с половиной хромосом

Обновлено вчера в 09:28
Культура

Экстренно госпитализирована Инна Чурикова

Экстренно госпитализирована актриса Инна Чурикова, сообщает телеканал "360". Актрису доставили в институт им. Склифосовсого.
Обновлено в 15:58
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

«Терминатор: Темные судьбы» стал шестым фильмом франшизы «Терминатор» и сиквелом картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 17:05
Политика

Вячеслав Володин предложил внести изменения в Конституцию

Спикер Госдумы предлагает усилить роль парламента, в том числе предоставить возможность принимать участие в формировании кабинета министров Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, благодаря которым полномочия парламента будут расширены.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие

Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре

Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Транспорт

В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено в 15:39
Авто

Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2

Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Политика

В Сенате США назвали Face App угрозой национальной безопасности

Один из американских сенаторов назвал российское фотоприложение Face App угрозой национальной безопасности.
Обновлено в 03:23
Политика

Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»

Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика

Путин поручил найти жилье малоимущим

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено в 14:27
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено в 15:20
Политика

Путин вновь посетит Иркутскую область

Владимир Путин сегодня посетит Иркутскую область, пострадавшую от наводнения.
Обновлено в 17:30
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» вышел на рынок

Российский внедорожник «Сталкер» на базе «Нивы» появился в продаже.
Обновлено в 10:48
Политика

Порошенко не пустили в Европарламент

Бывшего президента Украины Петра Порошенко отказались пустить в зал заседаний Европарламента. Вместо этого политик был отправлен на галерку.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
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Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

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