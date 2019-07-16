Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт 17 июля в 03:39
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»
Интерфакс17 июля в 03:17
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
Общество
Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона
Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Обновлено в 03:32
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков
Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Культура
Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно
В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие
В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник
Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT.
Обновлено в 03:11
Происшествия
На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски
Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО
Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
Обновлено вчера в 15:37
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»
На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море
Обновлено в 00:54
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком «Спартака»
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
Обновлено вчера в 02:55
Футбол
Сальвио перешёл из «Бенфики» в «Бока Хуниорс»
Бывший вингер "Атлетико" и сборной Аргентины Эдуардо Сальвио перешёл из "Бенфики" в "Бока Хуниорс".
Обновлено вчера в 21:35
Футбол
Голкипер «Краснодара» Крицюк перейдёт в «Зенит»
«Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода в клуб из Санкт-Петербурга голкипера Станислава Крицюка, сообщает Metaratings.
Обновлено в 02:07
Экономика
Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза
Крупнейший мировой производитель программного обеспечения Microsoft Corp. резко увеличил чистую прибыль и выручку в прошлом финансовом году и ожидает роста показателей более чем на 10% в текущем фингоду.
Обновлено в 03:41