Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт 17 июля в 03:39

Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ в четверг умеренно снизился, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов

Финмаркетвчера в 12:35

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфакс17 июля в 03:17

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Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

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Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

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Торги на российском рынке акций начались в минусе

Росбалтвчера в 03:40

Акции дешевеют в связи с концом дивидендного сезона

DP.RU16 июля в 13:33
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 03:54, Вашингтон
Общество

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Более 11 тыс. россиян зарабатывают свыше 1 млн руб. в месяц, следует из исследования Росстата.
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Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево

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Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

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Технологии

Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров

Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Культура

Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

На пруду в Екатеринбурге нашли маслянистое пятно

В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
Обновлено в 03:28
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Армия и оружие

В МИД Ирана не исключили, что США сбили собственный беспилотник

Аракчи отметил, что "беспокоится, как бы американский корабль Boxer не сбил по ошибке свой беспилотник", передает сегодня утром RT.
Обновлено в 03:11
Происшествия

На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски

Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Кино

Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом

В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
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Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов

«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
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Армия и оружие

Минобороны Турции: исключение Анкары из программы F-35 ослабит НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар полагает, что исключение Анкары из программы по американским самолётам F-35 ослабит НАТО на южном направлении.
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Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
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На Колыме без вести пропал глава горнодобывающей компании «Лидер»

На Колыме без вести пропал директор горнодобывающей компании "Лидер", 31-летний Дутчак Сергей Сергеевич.
Обновлено в 00:35
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Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
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Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
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Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

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В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
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Зеленский хочет упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский дал распоряжение разработать упрощенные механизм поучения гражданства страны для этнических украинцев.
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«Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода в клуб из Санкт-Петербурга голкипера Станислава Крицюка, сообщает Metaratings.
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Microsoft за год увеличила прибыль более чем в два раза

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