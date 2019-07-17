Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт 17 июля в 03:39
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»
Интерфакс17 июля в 03:17
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
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