Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт 17 июля в 03:39

Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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В начале торгов вероятно повышение по индексу РТС

ПРАЙМ02:05

Рынок акций РФ в четверг умеренно снизился, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов

Финмаркетвчера в 12:35

Дивидендные отсечки подкосили российский рынок

Finam.Ru17 июля в 03:12

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

News.ru17 июля в 05:22

Российский фондовый рынок открылся падением индексов

Росбалт17 июля в 03:39

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфакс17 июля в 03:17

Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

РБК17 июля в 13:30
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 01:26
Политика

«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту

В украинской компании «Нафтогаз» заявили, что согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готовы работать над договорами по реализации этого сценария при согласии России.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.
Обновлено в 00:54
Транспорт

На Крымском мосту уложили все рельсы

Строители железнодорожной части Крымского моста уложили все рельсы.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область

Обновлено в 02:05
Происшествия

Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета в «Шереметьево»

Во время эвакуации по надувным трапам травмы получили 8 человек, двое госпитализированы.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива

Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Футбол

Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»

Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие

Для защиты Калининграда сформировали новый вертолетный полк

Обновлено вчера в 18:21
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Жилкредит», сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 02:15
Политика

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

Президент России подписал указ о введении режима электронных виз на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 15:26
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Политика

Гендиректора «Рустави 2» уволили

Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Транспорт

Сбой движения произошел на Большой кольцевой линии московского метро

Обновлено в 01:28
Кино

Сериал «Агенты "Щ.И.Т."» завершится после седьмого сезона

Обновлено вчера в 12:45
Экономика

Зарплаты 50% россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Результаты исследования зарплат граждан России, в соответствии с которым половина россиян, действующих работников корпораций и рядовых организациях, получает зарплату не более 34335 рублей, Росстат опубликовал на своем официальном сайте, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 11:50
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия

Самолет Utair вынужденно сел в Екатеринбурге

Летевший из Самары в Сургут самолет Boeing 737 вынужденно сел в Екатеринбурге. Что именно стало причиной, не уточняется.
Обновлено в 00:09
Общество

Томский суд постановил запретить тест «Сноба» про коррупцию

Кировский районный суд Томска постановил ограничить доступ к тесту «Сноба» для «начинающего чиновника».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 21:57
Космос

Огромный НЛО засекли возле Солнца

Уфологи разглядели огромную летающую тарелку рядом с Солнцем.
Обновлено в 00:41
Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Под Новосибирском на заводе «Сибирский гурман» проходят обыски

Сегодня утром 19 июля на заводе «Сибирский Гурман», расположенном в посёлке Красный Восток в Новосибирской области, работают следователи и силовики в масках, пишет НГС со ссылкой на слова очевидцев.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Наука

Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов

«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Гаджеты

Штраф в 25 млн долларов: Apple объявляет войну утечкам

Как сообщает источник, компания Apple решила объявить войну утечкам.
Обновлено вчера в 07:30
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