Финансы
Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт вчера в 03:39
Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:40, Вашингтон
Армия и оружие
Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО, заявили в Анкаре
Исключение Турции из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО, особенно на ее южные рубежи, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
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Корабль ВМС США сбил беспилотник Ирана
Обновлено в 16:01
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу
Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе.
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Обновлено в 17:53
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Политика
Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов
Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки, возбуждено уголовное дело
В Мюнхене пропали две гражданки Российской Федерации. В связи с этим полицией города возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 12:29
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Политика
США и Нидерланды обсудили авиакатастрофу MH17
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг в ходе переговоров в Вашингтоне обсудили вопрос о расследовании катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году, сообщает пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 18:42
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено в 11:15
Наука
Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта
Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
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«Яндекс» научился определять доходы пользователей
Как отмечает Газета.ру, размер заработка пользователя будут определять по его профессии, вычислить которую довольно несложно.
Обновлено в 06:12
Общество
Мэрия Москвы хочет получить с Церетели 55 миллионов
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества в отношении скульптора Зураба Церетели.
Обновлено в 06:48
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Отмечается, что актер хочет получить роль отца Ариэль морского царя Тритона. Неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.
Обновлено в 00:32
Политика
В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ
Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»
Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Авто
Lexus представил концепт Lexus GX для бездорожья
Концепт, как сообщили представители компании, представляет собой сочетание роскоши и непревзойденных внедорожных возможностей, и создан для того, чтобы вызвать у поклонников энтузиазм и увеличить продажи Lexus GX в США.
Обновлено в 10:38
Интернет
Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США
Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Приморье
В Шкотовском районе Приморья в столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли шесть человек.
Обновлено в 01:27
Экономика
Определены сроки суда по претензиям «Уралкалия» к FRP
17 июля Высокий суд Лондона провел предварительное заседание по иску «Уралкалия» против FRP, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов в рамках дела и утвердил график дальнейших действий до основного судебного заседания, проведение которого запланировано в период между октябрем и декабрем 2020 года.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Авто
Компания Mazda намерена обновить хэтчбек Mazda2
Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30