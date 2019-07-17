Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Экономика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Политика Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Политика В Тбилиси проходит акция против смены владельцев «Рустави 2» Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".

Футбол «Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Его контракт действует до лета 2022 года.

Здоровье В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились 37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.

Политика Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Авто Характеристики электрического Porsche Taycan рассекречены до премьеры Портал «Car» поделился информацией о будущей электрической новинке - Porsche Taycan.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.

Происшествия 22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.

Политика МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.

Происшествия В результате ДТП в Туве погибли семь человек В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Политика Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.

Наука Впервые получено фото квантовой запутанности Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.

Происшествия Суд арестовал двух астраханских чиновников Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей Кучумов и бывший глава Наримановского района Нурлан Кандыков арестованы на два месяца.

Игры Казино в GTA Online появится 23 июля Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.

Шоу-бизнес Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.

Политика Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».

Футбол «Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.