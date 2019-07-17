Финансы

Российский фондовый рынок открылся падением индексовРосбалт вчера в 03:39

Торги на российском рынке акций стартовали в среду резким снижением основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи потерял 1,59% к предыдущему закрытию и составил 2712,02 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 1,94% до 1355,32 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Нефтяная слабость

Finam.Ru13:05

Рынок акций РФ в четверг умеренно снизился, но индекс МосБиржи смог удержать отметку 2700 пунктов

Финмаркет12:35

Рынок акций РФ открылся падением индексов на 1,7-2% из-за обвала нефти и отсечки «Газпрома»

Интерфаксвчера в 03:17

Рынок акций РФ продолжает снижаться, индекс Мосбиржи тестирует отметку в 2700 пунктов

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Российские акции дешевеют с начала июля. Вот 10 рекордсменов снижения

РБКвчера в 13:30

Рынок акций РФ снизился на фоне падения нефти и отсечки «Газпрома»

News.ruвчера в 05:22

Торги на российском рынке акций начались в минусе

Росбалт03:40
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:32, Вашингтон
Политика

Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Экономика

Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса

Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Политика

В Тбилиси проходит акция против смены владельцев «Рустави 2»

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама".
Обновлено в 08:10
Футбол

«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за рекордные для мирового футбола 222 млн евро. Его контракт действует до лета 2022 года.
Обновлено в 14:38
Здоровье

В Минздраве назвали пальмовое масло безвредным

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, что пальмовое масло безвредно, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе

Обновлено в 15:18
Армия и оружие

В Турции связали исключение из программы F-35 с ослаблением НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение страны из программы по производству истребителей F-35 негативно повлияет на потенциал НАТО.
Обновлено в 15:40
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
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Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились

37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Обновлено в 12:26
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Экономика

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Авто

Характеристики электрического Porsche Taycan рассекречены до премьеры

Портал «Car» поделился информацией о будущей электрической новинке - Porsche Taycan.
Обновлено в 08:48
Театры

Инна Чурикова получила травму во время спектакля

Обновлено в 16:06
Кино

Вышел финальный русский трейлер «Оно 2»

Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента и посадили на галерке

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, куда он отправился на встречу новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами.
Обновлено в 15:21
Происшествия

22 года колонии получили четыре полицейских из Карачаево-Черкесии

За избиение задержанного до смерти четверо бывших полицейских из Карачаево-Черкесии получили больше 22 лет колонии на всех.
Обновлено в 12:05
Политика

МВД разъяснило, кого надо наказывать за неуважение к власти

Руководство Министерства внутренних дел России распространило методические рекомендации об административных делах за неуважение к власти.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В результате ДТП в Туве погибли семь человек

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне

Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Политика

Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение

Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 05:08
Наука

Впервые получено фото квантовой запутанности

Ученые из Университета Глазго впервые получили фото сильной формы квантовой запутанности фотонов в момент неопределенности их состояний.
Обновлено 15 июля в 03:40
Происшествия

Суд арестовал двух астраханских чиновников

Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский, первый заместитель областного министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Сергей Кучумов и бывший глава Наримановского района Нурлан Кандыков арестованы на два месяца.
Обновлено в 12:12
Игры

Казино в GTA Online появится 23 июля

Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
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Политика

Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:19
Футбол

«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в отборе Лиги Европы

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" стал соперником тульского "Арсенала" по матчам второго раунда квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 15:12
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено в 15:54
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